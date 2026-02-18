Gratis Vignette in Österreich: Diese Personen haben Anspruch darauf

In Österreich hat eine bestimmte Personengruppe Anspruch auf eine kostenlose Digitale Jahres-Vignette. Das sind die Voraussetzungen.

In Österreich gibt es für einige Menschen eine kostenlose Digitale Jahres-Vignette.

Menschen mit Behinderung erhalten in Österreich unter bestimmten Voraussetzungen, insbesondere bei einer Befreiung von der motorbezogenen Versicherungssteuer, eine kostenlose digitale Jahresvignette. Ein wesentlicher Vorteil ist der Wegfall der Bürokratie: Ein gesonderter Antrag beim Sozialministeriumservice ist für diesen Personenkreis nicht mehr notwendig.

ASFINAG schaltet automatisch die Vignette frei

Für das Kennzeichen des auf die jeweiligen Personen zugelassenen Fahrzeugs schaltet die ASFINAG, bei Vorliegen aller Voraussetzungen, automatisch eine Digitale Jahresvignette frei. Sofern Anspruch auf eine Gratis-Jahresvignette besteht, so wird ebenfalls automatisch auch eine kostenlose Streckenmaut-Mehrfahrten-Karte für die Streckenmaut-Abschnitte auf der A 9, A 10, A 13 und S 16 (nicht für die A 11 Karawankenautobahn) gebucht.

Diese Informationen sind wesentlich: In deinem Behindertenpass ist der Zusatz „Unzumutbarkeit der Benützung der öffentlichen Verkehrsmittel“ eingetragen.

Du bist von der motorbezogenen Versicherungssteuer befreit.

Das Fahrzeug ist direkt auf dich als anspruchsberechtigte Person zugelassen.

Der ASFINAG-Tipp für dich:

Wende dich zur Aktivierung der Gratisvignette einfach direkt an deine Kfz-Haftpflichtversicherung oder deine Zulassungsstelle. Die Profis dort prüfen deine Voraussetzungen und veranlassen dann alles Weitere, damit deine Vignette bei der ASFINAG aktiviert wird. Wichtig: Bitte melde dich dort auch, falls sich dein Kennzeichen einmal ändern sollte. Beachte außerdem, dass du pro Person nur Anspruch auf eine einzige digitale Vignette hast – auch wenn mehrere Fahrzeuge auf dich zugelassen sind. Mehr Informationen zu diesem Service gibt es hier.

