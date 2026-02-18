Lawinen-Drama in Tirol: Zwei Wintersportler reanimiert

In Kirchberg in Tirol (Kitzbühel) wurde nahe der 8er-Sesselbahn „Brunn“ im Bereich Pengelstein eine Person im freien Skiraum von einer Lawine verschüttet. Der Abgang ereignete sich außerhalb der gesicherten Pisten. Einsatzkräfte der Bergbahn Kitzbühel, der Bergrettung Kirchberg sowie zwei Rettungshubschrauber standen im Großeinsatz. Die verschüttete Person konnte geborgen, vor Ort reanimiert und in die Innsbrucker Klinik geflogen werden. Weitere Wintersportler wurden nicht erfasst. Zur Identität des Schwerstverletzten war vorerst nichts bekannt.

Zwei weitere Sportler verschütten

Fast zeitgleich ging auch in Fiss (Bezirk Landeck) im Bereich der gesperrten Adlerroute ein Schneebrett ab. Zwei Wintersportler wurden verschüttet. Bei einer Person lief Mittwochmittag noch die Reanimation, die zweite wurde offenbar verletzt ins Spital geflogen. Die Suchaktion wurde mittlerweile beendet, das Gebiet war zuvor abgesperrt worden. Drei weitere Schneebretter lösten sich zudem im freien Skiraum im Skigebiet Hochzillertal – hier wurde jedoch niemand verschüttet. In Nordtirol herrschte in höheren Lagen teils weiterhin große Lawinengefahr, also Warnstufe 4 der fünfteiligen Skala. In den betroffenen Gebieten im Zillertal und in Kirchberg galt allerdings eine niedrigere Warnstufe. (APA/Red; 18.02.2026)