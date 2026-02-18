Sprit leer, Pegel voll: 1,6-Promille-Lenker auf A1 gestoppt

Gleich mehrere Alkolenker wurden gestern, 17. Februar, in Salzburg aufgehalten. Ein Grazer wurde am Pannenstreifen entdeckt, er hatte keinen Sprit aber genug Alkohol intus.

Am Abend des 17. Februar 2026 wurde der Polizei ein Pannenfahrzeug auf der Westautobahn (A1), Gemeindegebiet Eugendorf, gemeldet. Der 32-jährige Grazer Lenker gab an, dass er seinen Pkw mangels Treibstoff auf den Pannenstreifen lenkte. Ein durchgeführter Alkotest ergab 1,6 Promille. Dem Grazer wurde der Führerschein vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Der Pkw wurde vom Pannendienst abgeschleppt.

Drogenlenker aus dem Verkehr gezogen

Am Nachmittag des 17. Februar 2026 wurde in Salzburg-Aigen ein Suchtmittellenker aus dem Verkehr gezogen. Im Zuge der Verkehrskontrolle verlief der Alkotest negativ, obwohl dieser mehrere Symptome einer Beeinträchtigung aufwies. Ein Suchtmitteltest verlief positiv (Kokain). Der 28-jährige Halleiner gab an, in der Nacht auf den 15. Februar mehrere Lines Kokain konsumiert zu haben. Im Zuge der darauffolgenden ärztlichen Untersuchung wurde dessen Fahruntauglichkeit festgestellt. Ihm wurde der Führerschein vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt.

Hupend und betrunken unterwegs

Am späten Abend des 17. Februar 2026 kam einer Polizeistreife in Straßwalchen ein hupender Pkw entgegen. Im Zuge der darauffolgenden Kontrolle wurde eine Alkoholisierung (1,38 Promille) des 30-jährischen tschechischen Lenkers festgestellt. Dieser gab an, dass er sein Fahrzeug nur kurz umparken wollte. Ihm wurde der Führerschein vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt.

Weitere Promille-Lenker

Zudem wurden in der Nacht zum 18. Februar 2026 ein 61-jähriger Flachgauer mit 0,82 Promille auf der Westautobahn sowie ein 29-jähriger Lungauer in Salzburg-Süd mit 1,08 Promille auf dem Verkehr gezogen. Beiden wurde der Führerschein vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Alle Lenker werden bei den zuständigen Behörden zur Anzeige gebracht.