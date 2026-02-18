Mit falschem Ausweis: 17-Jährige zockte Baumärkte in vier Ländern ab

Jung ist sie, aber wohl keinesfalls unschuldig. Denn eine 17-Jährige wurde festgenommen, sie soll Betrug in rund vier Bundesländern begangen haben.

Eine 17-jährige serbische Staatsbürgerin steht im Verdacht, am 7. Februar 2026, gegen 15.20 Uhr, versucht zu haben, in einem Baumarkt Leihmaschinen in betrügerischer Absicht anzumieten. Gegenüber den verständigten Bediensteten der Polizeiinspektion Klosterneuburg wies sich die junge Frau mit einem gefälschten deutschen Personalausweis aus.

Sechs Tatorte in vier Bundesländern

Erste Ermittlungen ergaben, dass die 17-Jährige bereits zwischen 31. Jänner 2026 und 7. Februar 2026 bei mindestens sechs weiteren Filialen des Baumarktes gewesen sein soll. Gemeinsam mit einem bislang noch unbekannten Täter habe sie dort unter Vortäuschung einer falschen Identität Maschinen angemietet und anschließend veräußert. Die Polizistinnen und Polizisten konnten der Beschuldigten mindestens sechs weitere Tatorte verteilt auf Wien, Niederösterreich, Burgenland und der Steiermark zuordnen. Durch die Betrugshandlungen entstand ein Gesamtschaden im niedrigen fünfstelligen Eurobereich.

Weiterer Täter wird gesucht

Die Ermittlungen zu dem bislang noch unbekannten Täter werden fortgeführt. Die serbische Staatsbürgerin wurde vorläufig festgenommen. Bei der Einvernahme zeigte sie sich geständig. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde sie in die Justizanstalt Wien-Josefstadt eingeliefert und befindet sich bis dato in Untersuchungshaft.