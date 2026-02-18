Skip to content
Symbolfoto von 5min.at: Sanitäter und Notarzt im Einsatz
Ein Auto überschlug sich in Gunskirchen und landete am Dach im Feld.
Wels-Land/OÖ
18/02/2026
Beide verletzt

Mutter mit Baby verunglückt: Auto überschlägt sich

Ein Auto überschlug sich am Mittwoch in Gunskirchen (Bezirk Wels-Land) in Oberösterreich und landete am Dach im Feld. Eine 31-Jährige und ihr fünf Monate altes Baby wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht.

von Elisa Auer
Eine 31-Jährige aus dem Bezirk Wels-Land fuhr am 18. Februar 2026 gegen 9.20 Uhr mit ihrem PKW auf der Krenglbacher Straße von Gunskirchen kommend Richtung Walding. Im Fahrzeug befand sich ebenfalls ihre 5 Monate alte Tochter. Im Ortsbereich Gunskirchen kam sie mit dem rechten Vorderreifen auf den Bordstein des dortigen Brückengeländers. Dadurch wurde der PKW auf das Dach gedreht und schlitterte einige Meter in das angrenzende Feld. Die 31-Jährige und ihre Tochter wurden nach der medizinischen Erstversorgung mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Klinikum Wels-Grieskirchen gebracht.

