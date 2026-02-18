Olympia: Endstand vom Frauen-Slalom – USA holt Gold

Heute, 18. Februar, fand in Cortina d‘Ampezzo der Frauen-Slalom im Rahmen der Olympia-Bewerbe statt. Und so verlief das Rennen.

Am 16. Februar fand der Herren-Slalom statt. Der Schweizer Loic Meillard holte sich dort Gold. Heute, 18. Februar 2026, startete um 10 Uhr der 1. Durchgang der Frauen im Slalom in Cortina d‘Ampezzo. Nach dem zweiten Durchgang hieß es: Sieg für Mikaela Shiffrin.

So lief der erste Durchgang im Frauen-Slalom

Mikaela Shiffrin konnte sich auch den ersten Platz nach dem 1. Durchgang sichern. Der vorerst 2. Platz ging an Lena Dürr. Den 3. Platz im ersten Lauf des Slaloms holte sich Cornelia Oehlund. Mehr dazu hier: Olympia: Zwischenstand im Frauen-Slalom nach 1. Durchgang.

Das Ergebnis des 1. Druchgangs (nach 30. Läuferinnen) 1. Mikaela SHIFFRIN , USA, 47:13

, USA, 47:13 2. Lena DÜRR , Deutschland, +0:82

, Deutschland, +0:82 3. Cornelia OEHLUND , Schweden, +1:00

, Schweden, +1:00 4. Camille RAST , Schweiz, +1:05

, Schweiz, +1:05 5. Wendy HOLDENER , Schweiz, +1:16

, Schweiz, +1:16 5. Anna SWENN-LARSSON , Schweden, +1:16

, Schweden, +1:16 7. Lara COLTURI, Albanien, +1:26

Frauen-Slalom, 2. Durchgang: So ist das Rennen ausgegangen

Das Rennen stand ganz im Zeichen einer überragenden Mikaela Shiffrin, die bereits nach dem ersten Lauf führte und sich mit ihrer Slalom-Fahrt den Sieg in 1:39.10 sicherte. Dahinter die Schweizerin Camille Rast (+1,50). Die Dritte am Podium: Die Schwedin Anna Swenn Larsson (+1,71).

Das endgültige Ergebnis: Mikaela SHIFFRIN, USA, 1:39.10 Camille RAST, SUI, +1:50 Anna SWENN LARSSON, SWE, +1:71 Wendy HOLDENER, SUI, +1:93 Katharina TRUPPE, AUT, +2:00 Katharina HUBER, AUT, +2:08

So lief es beim Olympia Frauen Slalom für Österreich

Für das österreichische Team verlief das Rennen solide, wenn auch ohne den ganz großen Sprung auf das Podest. Katharina Truppe konnte sich mit der viertschnellsten Zeit im zweiten Durchgang um fünf Plätze nach vorne schieben und landete als beste Österreicherin auf Rang 5 (+2,00). Huber folgte unmittelbar dahinter auf Platz 6 (+2,08). Das Ergebnis wurde durch Katharina Gallhuber auf Rang 22 (+3,76) abgerundet.

So liefen die Olympischen Winterspiele für Österreich bisher

Österreich hat aktuell vier Medaillen im Ski Alpin (1x Gold, 2x Silber, 1x Bronze). Während die Speed-Herren rund um Vincent Kriechmayr in Abfahrt und Super-G diesmal leer ausgingen (beide Titel gingen an die Schweiz), konnten die Techniker und das Damen-Speed-Team die Bilanz aufbessern. Insgesamt haben die Österreicher bei Olympia bisher 16 Medaillen geholt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.02.2026 um 14:37 Uhr aktualisiert