Faschings-Bilanz: 111 Rausch-Lenker in Tirol aus dem Verkehr gezogen

Die Tiroler Polizei führte, wie angekündigt, zwischen dem Unsinnigen Donnerstag (12. Donnerstag 2026) und dem Faschingsdienstag (17. Februar 2026) verstärkte Verkehrskontrollen mit Fokus auf Alkohol und Drogen durch. Während sich die Mehrheit der Verkehrsteilnehmer vorbildlich verhielt, mussten dennoch zahlreiche Lenker angehalten werden, welche die Warnungen ignorierten.

Die Bilanz der Schwerpunkt-Kontrollen im Detail: Bei insgesamt über 6.150 Alkotests wurden 111 beeinträchtigte Personen festgestellt: 42 Personen wiesen Werte zwischen 0,5 und 0,8 Promille auf.

wiesen Werte zwischen 0,5 und 0,8 Promille auf. 46 Personen waren mit mehr als 0,8 Promille unterwegs.

waren mit mehr als 0,8 Promille unterwegs. 23 Personen standen unter dem Einfluss von Suchtgift.

Viele Führerscheine sofort eingezogen

Der Großteil der betroffenen Lenker musste den Führerschein noch vor Ort abgeben. Allen wurde die Weiterfahrt untersagt und eine entsprechende Anzeige an die Behörden erstattet. Am vergangenen Faschingswochenende ereignete sich zudem ein Verkehrsunfall, bei dem Alkohol als Ursache eine Rolle spielte. Kontrollen werden verschärft Oberst Enrico Leitgeb, Leiter der Landesverkehrsabteilung, kündigte eine weitere Verschärfung der Maßnahmen an: „Wir hatten heuer in den ersten zwei Monaten bereits eine hohe Zahl an Unfällen mit alkoholisierten Lenkenden, was die Tiroler Polizei veranlasst, die Kontrollen weiterhin zu verschärfen“.