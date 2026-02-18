„Wie Müll entsorgt“ – Katze in Korb auf Wiese ausgesetzt

Ein Fall, der sprachlos macht: In Thalgau wurde eine Katze einfach zurückgelassen – in einem Transportkorb, mitten auf einer Wiese. Ein Anrainer entdeckte das verstörte Tier am Morgen zufällig bei einem Spaziergang.

Auf Facebook schilderte die Österreichische Tierrettung den erschütternden Einsatz. „Unfassbar traurig machte unser Team der heutige Einsatz“, heißt es in dem Posting. Ein Spaziergänger habe einen Katzenkorb bemerkt, „der in der Wiese lag“. Als er näher trat, sah er das Drama: „Eine Katze – wie Müll entsorgt – so fand ein Anrainer sie heute in der Nähe seiner Wohnanlage.“

„Achtlos zurückgelassen, allein und schutzlos“

Das Tier saß verschreckt im Korb. Für die Helfer ein Einsatz, der besonders nahegeht. „Solche Einsätze gehen uns besonders nahe, denn sie zeigen, wie wichtig Aufklärung, Verantwortung und Mitgefühl im Umgang mit Tieren sind“, betont die Tierrettung. Und weiter: „Jedes Lebewesen verdient Respekt, Fürsorge und eine Chance auf ein sicheres Leben.“

Ein Platz im Tierschutzverein

Die kleine Samtpfote wurde in Sicherheit gebracht. Nach Rücksprache mit Ulli vom Tierschutzverein THEO darf die Katze dort unterkommen. „Wir wissen sie in den besten Händen und bedanken uns für die tolle unkomplizierte Zusammenarbeit“, so die Retter.