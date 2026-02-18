ESC-Lok getauft: Jetzt rollt der Song Contest durch Österreich

Wien rüstet sich für das größte Musik-Event der Welt: Am Mittwoch wurde am Wiener Hauptbahnhof die offizielle Eurovision-Song-Contest-Lokomotive feierlich getauft.

Jetzt wird’s bunt auf Schiene: Am Wiener Hauptbahnhof wurde am Mittwoch eine Taurus-Lokomotive im Design des Eurovision Song Contest 2026 offiziell getauft. Mit an Bord: Mobilitätsminister Peter Hanke, Andreas Matthä, CEO der ÖBB, sowie Roland Weißmann vom ORF.

In ganz Österreich unterwegs

Als nationaler Mobilitätspartner bringen die ÖBB Fans klimafreundlich zum Mega-Event nach Wien. Rund 500.000 Besucher werden im Mai 2026 in der Bundeshauptstadt erwartet, weltweit verfolgen rund 170 Millionen Menschen die Shows. Die gebrandete Lok ist ab sofort in ganz Österreich unterwegs und macht Lust auf den 70. Song Contest, der am 12. und 14. Mai (Semifinals) sowie am 16. Mai (Finale) über die Bühne geht. Mit 35 Delegationen, tausenden Crew-Mitgliedern und Medienvertretern wird Wien zur ESC-Hochburg. Wer die bunte Lok live sehen will: Über den ÖBB-Lokfinder kann ihr Standort jederzeit verfolgt werden.