Totes Ehepaar in Wohnhaus gefunden

Am Mittwochmorgen wurden zwei Personen leblos in ihrem Wohnhaus im Bezirk Braunau in Oberösterreich gefunden. Die Ermittlungen laufen auch Hochtouren.

Ein Ehepaar aus dem Bezirk Braunau wurde am Morgen des 18. Februar 2026 tot in ihrem Wohnhaus aufgefunden. „Beide hatten Schussverletzungen am Oberkörper. Eine Tatbeteiligung durch Dritte kann zweifelsfrei ausgeschlossen werden“, heißt es von der Polizei. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Obduktion an.