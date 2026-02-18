Tatort Zillertal: Kleine Leni „übernimmt“ die Polizeiwache

Nach der Faschingsfeier hatte die kleine Leni aus Tirol noch einen ganz besonderen Wunsch: Sie wollte ihre „Arbeitskollegen“ besuchen. Also ging es kurzerhand zur Polizei.

Die kleine Leni war zu Besuch bei der Polizeiinspektion Strass im Zillertal in Tirol.

Am Faschingsdienstag stattete Leni gemeinsam mit ihrer Mama Carina der Polizeiinspektion Strass im Zillertal einen Besuch ab. Die Freude bei den Beamten war groß, als die junge Nachwuchs-Polizistin vorbeischaute. Revierinspektor Kaufmann und Inspektor Föttinger nahmen sich Zeit für ihre „zukünftige Kollegin“ und gaben ihr einen spannenden Einblick in den Polizeialltag. Besonders beeindruckt war Leni vom Equipment: Ihre Spielzeugkelle wurde kurzerhand gegen eine echte Polizeikelle getauscht. Natürlich durfte auch ein gemeinsames Erinnerungsfoto nicht fehlen. Zum Abschied gab es noch ein kleines Geschenk.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.02.2026 um 16:09 Uhr aktualisiert