Hotelmitarbeiter entdeckt Dieb – Verdächtiger (65) geschnappt

In den frühen Morgenstunden des 16. Februar 2026 verschaffte sich ein zunächst unbekannter Täter Zutritt zu den Büroräumlichkeiten eines Hotels in Mittersill. Was er nicht ahnte: Ein aufmerksamer Angestellter kam ihm in die Quere. „Der Mitarbeiter hat den Mann auf frischer Tat ertappt“, heißt es in einer Aussendung der LPD Salzburg. Der Täter ergriff sofort die Flucht. Er wurde vom Angestellten gefolgt. „Schließlich konnte der Täter entkommen, musste sich jedoch von einem Teil der Beute trennen“, so die Polizei weiter.

Versteckt hinter Müllcontainern

Nur kurze Zeit später bemerkten Beamte im Nahbereich des Hotels eine verdächtige Person. Der Mann versuchte, sich hinter Müllcontainern zu verstecken. „Bei der Personenkontrolle fanden die Polizisten unter anderem einen vierstelligen Bargeldbetrag“, berichtet die Polizei. In seinem Fahrzeug entdeckten die Ermittler Einbruchswerkzeug sowie zahlreiches weiteres Diebesgut – darunter Tablets, Bargeld und hochwertige Sportbekleidung. Der festgenommene 65-jährige Pole steht im Verdacht, zumindest 15 weitere Diebstähle begangen zu haben… hauptsächlich in Hotels im Bundesland Salzburg. „Er wurde nach Anordnung der Staatsanwaltschaft Salzburg in die Justizanstalt Salzburg eingeliefert“, so die LPD. Weitere Ermittlungen laufen.