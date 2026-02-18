Lotto-Vierfachjackpot: Mit diesen Zahlen wirst du zum Millionär

Am Mittwoch, dem 4. Feber 2026, gibt es wieder Chancen auf große Gewinne: Beim Lotto wartet nämlich ein Vierfachjackpot von 4,6 Millionen Euro. Wir haben die Gewinnzahlen für dich.

Am vergangenen Sonntag gab es erneut keinen Sechser bei Lotto „6 aus 45“, und da das bereits die vierte sechser-lose Runde in Folge gewesen ist, geht es heute, Mittwoch (18. Februar 2026) um den bereits zweiten Vierfachjackpot des heurigen Jahres. Rund 4,6 Millionen Euro liegen im Topf.

Diese Zahlen wurden bei der Lottoziehung am 18. Feber 2026 gezogen: Lotto : 8, 24, 29, 31, 33, 45 Zusatzzahl: 9

: 8, 24, 29, 31, 33, 45 LottoPlus : 11, 18, 40, 41, 42, 45

: 11, 18, 40, 41, 42, 45 Joker: 3, 5, 8, 3, 1, 5

Erst am vergangenen Sonntag, dem 15. Feber, wurden die letzten Lottozahlen gezogen. Doch, wie die „Österreichischen Lotterien“ am Montag berichten, konnte keiner die richtigen Zahlen tippen, und damit blieb der große Lotto-Sechser erstmal aus. Und damit geht es bereits um den zweiten Vierfachjackpot dieses Jahres. „Rund 4,6 Millionen Euro werden dann als Gewinnsumme für den oder die Sechser zur Verfügung stehen. Übrigens: Der erste Vierfachjackpot des Jahres entwickelte sich zum Fünffachjackpot weiter“, heißt es.

Wiener räumt beim Lotto ordentlich ab

Dafür gab es aber beim Fünfer mit Zusatzzahl am Sonntag gleich vier Gewinner. Zwei Tiroler, sowie ein Salzburger und ein Burgenländer dürfen sich freuen: Denn ihr Quicktipp bringt ihnen jeweils 37.000 Euro ein. Das richtige Händchen hat ein Wiener beim LottoPlus gezeigt. Denn mit seinen getippten Zahlen konnte er immerhin einen Solo-Sechser abräumen. Und der is mehr als 313.000 Euro wert. „Doch dabei ist es nicht geblieben: Der Gewinn wurde mit dem System 0/08 erzielt, was noch einmal 12 Fünfer und 15 Vierer brachte“, heißt es.