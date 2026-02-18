Schock: Toter Säugling und schwer verletzte Mutter aufgefunden

Hinter verschlossenen Türen einer Wohnung stießen die Einsatzkräfte auf ein Bild eines Albtraumes: Ein kleiner Säugling ist tot, seine Mutter wurde mit schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

In einer Wohnung in Groß Gerungs im Bezirk Zwettl (Niederösterreich) ist am späten Mittwochnachmittag ein toter Säugling sowie dessen schwer verletzte Mutter gefunden worden. Die Frau wurde in kritischem Zustand in ein Krankenhaus gebracht. Stefan Pfandler, Leiter des Landeskriminalamt Niederösterreich, bestätigte auf Anfrage gegenüber der APA. Die polizeilichen Erhebungen seien angelaufen. Zu möglichen Hintergründen wollte sich der LKA-Leiter vorerst nicht näher äußern. (APA/RED; 18.02.2026)