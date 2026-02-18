Lawinengefahr steigt weiter – Stufe 4 nun auch in Osttirol

Die Lawinen in Tirol verzeichneten in den letzten Tagen Todesopfer und Schwerverletze. Nun wird die Lawinengefahr weiter ausgeweitet.

Am Montag (16. Feber 2026) wurde über die Ausweitung der Lawinenwarnstufe vier in weiten Teilen Tirols informiert. Wir haben berichtet: Lawinenwarnstufe vier: In Tirol herrscht Lebensgefahr. Nun verschärft sich die Lage erneut: Wie das Land Tirol mitteilt, steigt aufgrund des anhaltenden Niederschlags im Laufe des morgigen Donnerstags (19. Feber 2026) in großen Teilen des Bundeslandes die Lawinengefahr oberhalb der Waldgrenze auf Stufe 4 – das bedeutet „große Lawinengefahr“.

Neu betroffen…

… sind unter anderem auch Osttirol sowie die Kitzbüheler, Tuxer und Zillertaler Alpen. Lawinen können dort „sehr leicht ausgelöst werden“, heißt es in der aktuellen Aussendung. Allein am heutigen Mittwoch wurden von der Leitstelle Tirol 33 Lawinenabgänge verzeichnet. Die Experten des Lawinenwarndienstes des Landes Tirol sowie Sicherheitslandesrätin Astrid Mair appellieren erneut an Wintersportler, „größtmögliche Zurückhaltung“ zu üben, Touren sorgfältig zu planen und sich auf gesicherte Pisten zu beschränken.

Hier herrscht nun Lawinenwarnstufe vier: Zusätzlich betroffen sind nun: Kitzbüheler Alpen

Tuxer Alpen

Zillertaler Alpen Ebenfalls Stufe 4 gilt weiterhin in folgenden Regionen: Ammergauer Alpen Süd

Grieskogelgruppe

Samnaungruppe

Kaunergrat

Kühtai-Geigenkamm

Sellrain-Alpeiner Berge

Glockturmgruppe

Weißkugelgruppe

Gurgler Gruppe

Stubaier Alpen Mitte

Lechtaler Alpen

Mieminger Gebirge

Allgäuer Alpen Ost

Karwendelgebirge West

Verwallgruppe

Silvrettagebirge Ost.

Lawinenunfälle in Tirol: Todesopfer und Schwerverletzte

In den letzten Tagen ist es in Tirol schon vermehrt zu Lawinenunglücken gekommen: Besonders tragisch endete am Dienstag ein Freeride-Ausflug im Skigebiet von St. Anton am Arlberg: Ein 18-jähriger Österreicher stürzte im Variantenbereich „Maienplatt“ kopfvoran in frischen Pulverschnee, blieb im Tiefschnee stecken und konnte sich nicht mehr selbst befreien. Zeugen und Skiguides gruben den jungen Mann aus, der Notarzthubschrauber „Gallus 3“ führte unter schwierigen Bedingungen eine Crashbergung durch. Der 18-Jährige wurde ins Krankenhaus Zams eingeliefert, wo er jedoch verstarb. Auch in Kirchberg, Fiss, Ischgl sowie am Stubaier Gletscher kam es zuletzt zu mehreren Lawinenabgängen mit teils Schwerverletzten und Todesopfern.