Lawinen in Tirol: Zwei Alpinisten sterben trotz Reanimation

Gegen 11 Uhr waren drei Wintersportler nahe dem Skigebiet der Fisser Bergbahnen von den Schneemassen erfasst und verschüttet worden – einer davon teilweise. Wir haben berichtet: Lawinen-Drama in Tirol: Zwei Wintersportler reanimiert. Der teilverschüttete Alpinist konnte sich selbst befreien und einen Kameraden ausgraben. Für einen 71-Jährigen kam jedoch jede Hilfe zu spät. Er hatte als Einziger der drei kein Lawinenverschüttetensuchgerät (LVS) bei sich. Erst Rettungskräfte konnten ihn, laut Medienberichten, rund eine Stunde nach dem Abgang orten und bergen. Eine Reanimation des 71-Jährigen verlief erfolglos.

Zwei Verletzte Personen

Bei den weiteren Betroffenen handelt es sich um zwei Urlauber im Alter von 41 und 34 Jahren, wie eine Polizeisprecherin zur APA sagte. Beide wurden verletzt. Einer wurde in die Innsbrucker Klinik, der andere zu einem lokalen Arzt gebracht. Weitere Personen wurden nicht verschüttet, die Suchaktion konnte beendet werden. Der betroffene Bereich war zuvor abgesperrt worden.

Weiterer Todesfall im Navistal

Auch im Navistal kam es zu einem tödlichen Lawinenunfall: Zwei Tourengeher wollten auf den Geier (2.857 Meter), drehten jedoch um. Bei der Abfahrt löste sich bei einer Querung im flacheren Gelände plötzlich ein Schneebrett. Beide wurden mitgerissen – ein 44-Jähriger komplett, sein Begleiter teilweise verschüttet. Der teilverschüttete Alpinist konnte sich selbst und anschließend seinen Kollegen ausgraben und setzte die Rettungskette in Gang. Trotz sofort eingeleiteter und später vom Notarzt fortgesetzter Reanimation verstarb der 44-Jährige noch an der Unfallstelle. (APA/RED; 18.02.2026)