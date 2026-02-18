Tödlicher Lawinenabgang in Vorarlberg

Tragisches Ende eines Wintertages im Süden Vorarlbergs: Am Mittwochmittag wurde ein Mann am Sonnenkopf von einer Lawine erfasst. Eine Reanimation war erfolglos.

Am Mittwochmittag (18. Feber 2026) ist es am Sonnenkopf im Klostertal in Vorarlberg zu einem tödlichen Lawinenabgang gekommen. Mehrere Medien berichten unter Berufung auf die APA von dem tragischen Unglück. Ein männlicher Wintersportler soll von den Schneemassen komplett verschüttet worden sein. Einsatzkräfte konnten den Mann zwar lokalisieren und ausgraben, doch trotz aller Rettungsbemühungen verstarb er noch an der Unfallstelle.

Update 21 Uhr: Trotz Lawinenwarnstufe 4

„Trotz Lawinenwarnstufe 4 begaben sich am 18. Feber 2026 gegen 11 Uhr ein 42-jähriger deutscher Snowboarder und sein 15-jähriger Sohn im Schigebiet Sonnenkopf ins freie Gelände“, berichtet die Vorarlberger Polizei in einer Aussendung. „Beim Befahren einer Geländekante löste der Vater ein Schneebrett aus, wurde mitgerissen und in weiterer Folge verschüttet“. Der Sohn hatte Glück und wurde nicht erfasst. Es wählte den Notruf.

Auf der Suche

Unmittelbar nach der Alarmierung wurde mit der Suche begonnen. „Bergretter, Pistenretter, Polizeikräfte sowie mehrere mit LVS-Geräten (Lawinenverschüttetensuchgeräten) ausgerüstete Privatpersonen beteiligten sich ebenso wie Lawinensuchhunde an der Suche“, heißt es in der Aussendung weiter. Nach etwa einer Stunde konnte der 42-Jährige geborgen werden. Er verstarb noch vor Ort. Der 15-jährige Sohn blieb unverletzt. „Die Lawine hatte eine Breite von rund 45 Metern und eine Länge von etwa 35 Metern“, so die Polizei abschließend.

Einsatzkräfte vor Ort:

15 Mitglieder der Bergrettung Dalaas und Klösterle

20 freiwillige Passanten mit LVS- Ausrüstung

5 Mitglieder der Pistenrettung Sonnenkopf

3 Alpinpolizisten

Das KIT wurde zur Betreuung der Angehörigen angefordert.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.02.2026 um 21:10 Uhr aktualisiert