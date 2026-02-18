Frontal-Crash nach Hustenanfall – drei Verletze

Am 18. Februar 2026 kam es auf der Zillertal-Straße B169 im Gemeindegebiet von Stumm zu einem Verkehrsunfall mit Verletzten. Auch in Wenns kam es zu einem Unfall.

Ein 39-jähriger Österreicher lenkte sein Auto taleinwärts, als er laut eigenen Angaben einen Hustenanfall erlitt und auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kollidierte er frontal mit dem entgegenkommenden Fahrzeug eines 60-jährigen Deutschen, in dem auch eine 58-jährige Beifahrerin saß.

Mit dem Hubschrauber

„Beide Fahrzeuglenker wurden nach notärztlicher Erstversorgung mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Bezirkskrankenhaus Schwaz eingeliefert“, teilte die Polizei mit. Die 58-Jährige wurde aufgrund der Schwere ihrer Verletzungen mit dem Notarzthubschrauber in die Universitätsklinik Innsbruck gebracht. Die B169 war für etwa zwei Stunden gesperrt. Im Einsatz standen neben der Polizei auch die Freiwillige Feuerwehr Stumm, Rettungswagen, Notarzt und Notarzthubschrauber sowie Straßenmeisterei und Abschleppunternehmen.

Weiterer Unfall: Zeugen gesucht

Gegen 12.10 Uhr, ereignete sich auf der Pitztaler Landesstraße L16 im Ortsgebiet von Wenns ein weiterer Unfall. Eine 43-jährige Österreicherin bog in eine Hauseinfahrt, während ein 64-jähriger Österreicher versuchte, das nachfolgende Auto und den Wagen der 43-Jährigen zu überholen. Dabei kam es zur Kollision der beiden Autos. Die 43-Jährige und ihre 55-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt und begaben sich selbstständig in ärztliche Behandlung, während der 64-Jährige und seine 46-jährige Beifahrerin unverletzt blieben. Die Polizei bittet Zeugen, insbesondere den Lenker eines mittig fahrenden silberfarbenen SUV (möglicherweise Hyundai, Imster Kennzeichen), sich bei der Polizeiinspektion Wenns unter Tel. 059133/7109-100 zu melden.