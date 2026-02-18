Großbrand in Henzig: 124 Feuerwehrleute waren im Einsatz

Gegen 2 Uhr nachts wurden elf Feuerwehren alarmiert. Da zunächst unklar war, ob sich noch jemand im Gebäude befand, wurde die Alarmstufe B3 ausgelöst. „Im Zuge der Erkundung durch den Atemschutztrupp konnte zum Glück keine vermisste Person bestätigt werden“, teilte die Freiwillige Feuerwehr Sieghartskirchen auf ihrer Webseite mit.

Wind erschwerte den Einsatz

Der Einsatz gestaltete sich schwierig, da böiger Wind den Funkenflug begünstigte. „Sofort wurden daher mit mehreren Löschleitungen die Nachbargebäude geschützt“, so die Einsatzkräfte. Dank dieses schnellen Eingreifens blieb das Feuer auf den Dachstuhl beschränkt. Unterstützt wurde die Brandbekämpfung durch eine Drehleiter und eine Drohne zur Lageeinschätzung. Die Wasserversorgung wurde über Hydranten, einen Brunnen und die Kleine Tulln sichergestellt. Um 5.12 Uhr konnte schließlich „Brand aus“ gegeben werden. „Insgesamt waren 124 Feuerwehrmitglieder mit 24 Fahrzeugen eingesetzt. Das Bezirksfeuerwehrkommando, der Einsatzunterstützungsstab, das Rote Kreuz und die Polizei waren ebenso im Einsatz“, schreibt die Feuerwehr auf Facebook. Eine Brandwache blieb bis in die Morgenstunden vor Ort, heißt es abschließend.

Im Einsatz standen: