Erst Regen, dann Schneefall bis in tiefe Lagen

Am Donnerstag, 19. Februar 2026, sorgt ein Italientief von der Früh weg für dichte Wolken. „Im Westen und Süden des Landes ziehen bereits in den Morgenstunden teils kräftige Niederschläge auf. Die Schneefallgrenze schwankt dabei teils stark und somit ist mit Regen, Schneeregen und Schneefall bis in tiefe Lagen hinab zu rechnen“. heißt es in der Prognose der GeoSphere Austria. In den anderen Teilen des Landes schneit es leicht. Zu Mittag wird aus dem Schnee Regen. Nachmittags sinkt dann die Schneefallgrenze von Norden her bis in tiefe Lagen. „Zudem intensiviert sich der Niederschlag in den Abendstunden. Dazu weht vielfach schwacher bis mäßiger, im Osten regional lebhafter Wind aus Nordost bis Ost“, heißt es weiter. In der Früh liegen die Temperaturen zwischen minus 8 und plus 2 Grad, tagsüber zwischen minus 1 und plus 7 Grad.