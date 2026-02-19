Diebe gesucht: Polizei bittet vor allem Hotels um Hinweise

Gleich in drei Bundesländern trieben im Oktober 2025 dreiste Diebe ihr Unwesen. Sie sollen Bankomatkarten-PINs an Supermarktkassen ausgespäht und Geld gestohlen haben. Nun sucht die Polizei mit Fotos nach den Verdächtigen.

Im Oktober 2025 sollen zwei Männer in drei österreichischen Bundesländern Menschen um ihr Geld gebracht haben. Wie die Polizei informiert, werden sie beschuldigt, an Supermarktkassen PIN-Codes ausgespäht zu haben. Danach lenkten sie die Opfer ab, indem sie sie beispielsweise am Parkplatz oder in der Tiefgarage ansprachen, und stahlen deren Bankomat- bzw. Kreditkarten. Mit den gestohlenen Karten behoben sie Bargeld oder kauften in Geschäften ein. Die perfide Masche erwies sich äußerst lukrativ: „Der Beuteschaden wird derzeit mit mindestens 15.000 Euro beziffert“, so die Polizei.

Polizei bittet um Mithilfe

Nun bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe bei der Fahndung. Konkret schlugen die Täter an folgenden Tagen zu:

am 2. Oktober 2025 in St. Florian am Inn (Oberösterreich)

(Oberösterreich) am 3. Oktober 2025 in Hallein und Saalfelden (Salzburg) und

(Salzburg) und am 4. Oktober 2025 in Kitzbühel und St. Johann in Tirol (Tirol)

Die Polizei nimmt aufgrund aktueller Ermittlungsergebnisse außerdem an, dass die Täter die Nacht auf 3. Oktober 2025 vermutlich im Raum Salzburg und Umgebung verbracht haben und die Nächte auf den 4. und 5. Oktober 2025 im Bereich Pinzgau, Kitzbühel, St. Johann in Tirol, Wörgl. „Insbesondere Betreiber und Angestellte von Beherbergungsbetrieben sollen sich von der Öffentlichkeitsfahndung angesprochen fühlen. Vielleicht kann sich jemand erinnern, dass diese beiden Männer in seinem Betrieb genächtigt haben“, erklärt die Polizei abschließend.