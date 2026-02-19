Auto gegen Baum: Feuerwehr rettet verletzten Lenker aus Fahrzeug

Ein 85-Jähriger kam am 18. Februar auf der B124 in Königswiesen von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Die Feuerwehr befreite ihn aus dem Auto, danach wurde er per Notarzthubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Ein 85-Jähriger aus dem Bezirk Gmunden fuhr am 18. Februar 2026 gegen 17.25 Uhr mit seinem PKW entlang der B 124 von Mönchdorf kommend Richtung Königswiesen. Im Gemeindegebiet Königswiesen (Oberösterreich) kam er von der Fahrbahn ab und stieß mit der linken Fahrzeugseite gegen einen Baum. Die Feuerwehr rettete den Lenker aus seinem Fahrzeug, ein ortsansässiger Arzt leistete Erste Hilfe. Mit Verletzungen unbestimmten Grades wurde der 85-Jährige mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus geflogen.