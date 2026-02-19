/ ©AdobeStock/ Ewald Fröch
Raser auf der A2: 66 km/h zu schnell unterwegs
Gestern, 18. Februar, wurden auf der A2 in Niederösterreich Geschwindigkeitskontrollen gemacht. EIn Raser ging der Polizei ins Netz.
Bedienstete der Autobahnpolizeiinspektion Tribuswinkel führten am 18. Februar 2026 Geschwindigkeitsmessungen auf der Autobahn A2 im Gemeindegebiet von Biedermannsdorf durch.
66 km/h zu schnell unterwegs
Gegen 10.20 Uhr wurde in Fahrtrichtung Wien ein 59-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Wiener Neustadt mit einer Geschwindigkeit von 146 km/h gemessen, obwohl dort nur 80 km/h erlaubt waren. Dem Lenker wurde bei der anschließenden Anhaltung der Führerschein vorläufig abgenommen. Er wird der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.
Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.02.2026 um 08:19 Uhr aktualisiert
