Raser auf der A2: 66 km/h zu schnell unterwegs

Gestern, 18. Februar, wurden auf der A2 in Niederösterreich Geschwindigkeitskontrollen gemacht. EIn Raser ging der Polizei ins Netz.

Ein Mann war auf der A2 mit 146 km/h unterwegs.

Bedienstete der Autobahnpolizeiinspektion Tribuswinkel führten am 18. Februar 2026 Geschwindigkeitsmessungen auf der Autobahn A2 im Gemeindegebiet von Biedermannsdorf durch.

66 km/h zu schnell unterwegs

Gegen 10.20 Uhr wurde in Fahrtrichtung Wien ein 59-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Wiener Neustadt mit einer Geschwindigkeit von 146 km/h gemessen, obwohl dort nur 80 km/h erlaubt waren. Dem Lenker wurde bei der anschließenden Anhaltung der Führerschein vorläufig abgenommen. Er wird der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.

