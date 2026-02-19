Tragödie in Niederösterreich: Obduktion des toten Kleinkindes angeordnet

Nach der Auffindung eines toten Kleinkindes am Mittwoch in einer Wohnung in Groß Gerungs (Bezirk Zwettl) hat die Staatsanwaltschaft Krems eine Obduktion angeordnet. Die schwer verletzte Mutter wurde Polizeiangaben zufolge noch nicht einvernommen. Die Frau befindet sich in einem Krankenhaus. Mutmaßlich liegt Kindestötung und Suizidversuch vor.

Mittwochnachmittag aufgefunden

Der 15 Monate alte Bub und die Mutter waren am späten Mittwochnachmittag entdeckt worden. Die Frau wurde in kritischem Zustand in ein Krankenhaus gebracht. Sie befinde sich in stabilem Zustand und wurde festgenommen, sagte Stefan Pfandler, Leiter des Landeskriminalamts in St. Pölten, Donnerstagfrüh zum ORF Niederösterreich. In der etwa 4.500 Einwohner zählenden Waldviertler Stadtgemeinde dauerten die Erhebungen an. Das Landeskriminalamt war mit dem Bereich Leib/Leben und der Tatortgruppe an der Arbeit. (APA/RED, 19.2.2026)

Hilfe rund um die Uhr: In der Regel berichten wir nicht über Suizid – außer, die Tat erfährt durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit. Solltest du selbst das Gefühl haben, dass du Hilfe benötigst, kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge unter 142.

Die Telefonseelsorge bietet ein kostenloses, vertrauliches und an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr erreichbares Beratungsangebot – ein offenes Ohr, Entlastung und Unterstützung für alle Anrufenden, unabhängig von deren Alter, Geschlecht, Religion und sozialer Herkunft. Du kannst die Telefonseelsorge auch online kontaktieren.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.02.2026 um 09:00 Uhr aktualisiert