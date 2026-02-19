Schnee in Österreich: Höchste Warnstufe für diese Bundesländer

In ganz Österreich kommt es am heutigen Donnerstag zu Schneefällen. Die Unwetterzentrale (UWZ) ruft diesbezüglich verschiedene Wetterwarnungen aus.

In Österreich kommt es so gut wie überall zu Schneefällen.

Heute, 19. Februar, kommt es österreichweit verbreitet zu Schneefällen. Teilweise sehr intensiv. Deswegen hat die Unwetterzentrale für zwei Bundesländer auch die höchste Warnstufe ausgerufen.

Höchste Wetter-Warnstufe für diese Bundesländer

Die UWZ hat für das Burgenland und Niederösterreich eine lila Wetterwarnung ausgegegeben (starke Unwetter) aufgrund des intensiven Schneefalls. Tirol, Wien, Vorarlberg, Salzburg und Kärnten leuchten rot auf der Unwetterkarte auf. Vor markantem Wetter wird in Oberösterreich gewarnt, für die Steiermark gibt es eine gelbe Vorwarnung.

Aktuelle Unwetterwarnungen in Österreich: Schneefall Starkes Unwetter: Burgenland Niederösterreich

Unwetter: Vorarlberg Tirol Salzburg Wien Kärnten

Markantes Wetter: Oberösterreich

Vorwarnung: Steiermark

Und so viel Schnee soll ungefähr fallen

Laut der Plattform Skywarn stellt sich Österreich auf verbreitete Schneefälle ein, wobei die Mengen je nach Höhenlage stark variieren. Während der Westen in den tiefen Lagen von Vorarlberg und Tirol teils noch ohne Schneedecke bleibt, versinken die Berggipfel dort unter bis zu 50 cm Neuschnee. Ähnlich kräftig fällt der Wintereinbruch im Süden aus: Besonders in Osttirol und Oberkärnten sind in den Tälern bis zu 25 cm möglich, im Lesachtal punktuell sogar bis zu 40 cm. Im Osten und Nordosten, von Niederösterreich über Wien bis ins Burgenland, wird es ebenfalls verbreitet weiß mit Mengen zwischen 10 und 25 cm. In Oberösterreich, Salzburg und weiten Teilen der Steiermark fällt der Schneefall mit meist 5 bis 15 cm in den Niederungen etwas moderater aus, wobei sich in tiefen Lagen der Steiermark zunächst noch Regen untermischen kann. Ein deutliches Gefälle zeigt sich in Mittel- und Unterkärnten: Während es östlich von Klagenfurt kaum für Flocken reicht, ist Richtung Villach mit ordentlich Zuwachs zu rechnen.

Die Details nach Regionen: Vorarlberg & Tirol: Tieflagen: Wenig bis kein Schnee. Höhere Lagen: 15–30 cm . Berge: 25–50 cm .

Osttirol & Oberkärnten: Täler: 10–25 cm (Lesachtal bis zu 40 cm ). Berge: 20–50 cm .

Mittel- & Unterkärnten: Östlich von Klagenfurt: Kaum Schnee. Raum Villach: 10–20 cm . Berge (Nord bis Süd): 20–50 cm .

Salzburg & Obersteiermark: Niederungen: 5–15 cm . Berge: 15–30 cm .

Niederösterreich & Wien: Großteils 10–25 cm . Nördliches Wald- und Weinviertel: Etwas geringere Mengen.

Burgenland: Mittel- und Nordburgenland: 10–25 cm . Südburgenland: Etwas weniger Neuschnee.

Oberösterreich: Flächendeckend meist 7–15 cm .

Restliche Steiermark: Tieflagen: Teils Regen, sonst 5–15 cm . Berge: 15–30 cm .



Und so wird der Freitag

Der Freitag, 20. Februar, startet überall dicht bewölkt. Verbreitet muss auch noch mit etwas Schneefall gerechnet werden, ganz im Süden ist unterhalb von 600 bis 1000 Meter Seehöhe auch noch Regen dabei. „Der Schneefall hält sich im Südosten aber auch ganz im Westen des Landes noch bis über Mittag. Sonst klingt der Niederschlag ab und von Norden her beginnt es aufzulockern“, wissen die Experten der GeoSphere Austria. Nachmittags ist es vielerorts nur gering bewölkt und sonnig. Der Wind weht im Nordosten und in den Föhnschneisen der Alpensüdseite mäßig bis lebhaft aus Nordwest bis Nord. Dadurch sind Schneeverwehungen möglich. Die Frühtemperaturen liegen zwischen minus 8 und plus 1 Grad, die Tageshöchsttemperaturen zwischen minus 3 Grad im Norden und plus 8 Grad im föhnigen Süden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.02.2026 um 09:53 Uhr aktualisiert