Totes Baby am Grenzübergang: Vier Personen festgenommen

Vor rund einem Monat wurde ein totes Baby am Grenzübergang Nickelsdorf aufgefunden. Nun wurden vier Personen festgenommen.

Im Fall des getöteten Neugeborenen, das am 18. Jänner am Grenzübergang Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) gefunden worden war, hat die Polizei vier Personen festgenommen. Unter ihnen befindet sich die Mutter des toten Babys. Die Festnahmen erfolgten in den vergangenen Tagen in Deutschland und in Rumänien, teilte die Landespolizeidirektion Burgenland am Donnerstag mit.

Verdächtige befinden sich in Übergabehaft

Eine nach dem Auffinden des Leichnams angeordnete Obduktion hatte ein Tötungsdelikt ergeben. Die vier Verdächtigen befinden sich aktuell in Übergabehaft und sollen nach Österreich überstellt werden, hieß es zur APA. Es gilt die Unschuldsvermutung. (APA/RED, 19.2.2026)