Großglockner-Tragödie: Partner drohen bis zu drei Jahre Haft

Rund ein Jahr nach der tragischen Bergtour am Großglockner steht der Partner der erfrorenen 33-Jährigen nun vor Gericht. Am Landesgericht Innsbruck muss sich der 37-Jährige wegen grob fahrlässiger Tötung verantworten.

In der Nacht auf den 19. Jänner 2025 ereignete sich auf dem Großglockner eine Tragödie. Eine 33-jährige erfror allein unter dem Gipfel, während ihr Partner (37) versuchte, Hilfe zu holen. Am heutigen Donnerstag (19. Feber) findet am Landesgericht Innsbruck der Prozess gegen den 37-Jährigen statt. Ihm wird „ein grobes Fehlverhalten zur Last gelegt, welches zum Tod durch Erfrieren seiner unerfahrenen 33-jährigen Freundin geführt hat“, wie es im Verhandlungsspiegel heißt.

Frau (33) erfror bei eisigen Temperaturen

Doch was ist in jener verhängnisvollen Nacht passiert? Der Salzburger Alpinist und seine Freundin brachen am 18. Jänner zu einer Bergtour auf, der Aufstieg gestaltete sich langwierig. Und das wurde der 33-Jährigen zum Verhängnis: Rund 50 Meter unter dem Gipfel geriet das Paar in Bergnot, die Frau konnte vor Erschöpfung nicht mehr weitergehen. Um Hilfe zu holen, ließ ihr Partner sie allein zurück. Eine verheerende Entscheidung, wie sich später herausstellte, denn sie überlebte den eisigen Föhnsturm nicht und erfror in der bitterkalten Nacht. Als Stunden später endlich Hilfe eintraf, konnte nur noch ihr Tod festgestellt werden. Ihr Partner geriet nach dem tragischen Vorfall ins Visier der Justiz, die Staatsanwaltschaft ermittelte wegen grob fahrlässiger Tötung. Über seinen Verteidiger ließ der Mann den Medien ausrichten, dass ihm der Tod seiner Partnerin unendlich leid tue und dass er sich zum Vorwurf der fahrlässigen Tötung nicht geständig zeigen werde.

Drei Jahre Haft drohen

Die Verhandlung ist nur für einen Tag, eben den 19. Feber, anberaumt. Geleitet wird der Prozess von Richter Norbert Hofer. Geladen sind laut APA 15 Zeugen, darunter Bergretter, die bei dem Unglück im Einsatz standen, sowie zwei Gutachter. Auch die Eltern der Verunglückten sowie Angehörige des Angeklagten sind zur Verhandlung geladen. Bei einer Verurteilung drohen dem Salzburger bis zu drei Jahre Haft. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.02.2026 um 10:06 Uhr aktualisiert