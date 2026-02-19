/ ©5 Minuten
Brand in Haus: Feuerwehrfrau nach Einsatz im Krankenhaus
In Stuhlfelden, Salzburg, kam es gestern gegen 20 Uhr zu einem Brand in einem Mehrparteienhaus. Drei Personen (davon eine Feuerwehrfrau) wurden vor Ort auf eine eventuelle Rauchgasvergiftung untersucht.
Zu einem Brand in einem Mehrparteienhaus kam es am 18. Februar, gegen 20 Uhr, in Stuhlfelden. Zwei Personen konnten mittels Feuerwehr-Drehleiter geborgen werden, die restlichen Bewohner konnten das Haus selbständig verlassen. Drei Personen (davon eine Feuerwehrfrau) wurden vor Ort auf eine eventuelle Rauchgasvergiftung untersucht.
Feuerwehrfrau wurde ins Krankenhaus gebracht
Die Frau wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Brandursache ist Gegenstand von polizeilichen Ermittlungen. Das Landeskriminalamt hat die weiteren Ermittlungen übernommen.
