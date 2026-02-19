Abzocke bei Kfz-Reparatur: Polizei schnappt Internet-Betrüger

Ein 47-jähriger Mann aus dem Bezirk Neunkirchen steht im Verdacht, zumindest seit November 2025 mehrere Betrugshandlungen begangen zu haben. Er soll Kfz-Reparaturarbeiten – wie etwa Lackierarbeiten – sowie diverse Waren für Kfz auf einer Verkaufsplattform im Internet angeboten, dafür Anzahlungen erhalten und diese in betrügerischer Absicht einbehalten haben, ohne die Waren zu liefern oder die Arbeitsleistungen zu erbringen.

Einige Opfer ausgeforscht

Ein Geschädigter erstattete Anzeige bei der Polizei. Aufgrund der weiterführenden, umfassenden Ermittlungen durch Bedienstete der Polizeiinspektion Neunkirchen konnten der Beschuldigte sowie auch drei weitere Opfer aus Niederösterreich und Oberösterreich ausgeforscht werden. Die Schadenssumme beträgt etwa 2.000 Euro.

Festnahme

Von der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt wurde die Festnahme des 47-jährigen Beschuldigten angeordnet. Der Mann konnte im Zuge der kriminalpolizeilichen Ermittlungstätigkeiten durch die Polizisten der Polizeiinspektion Neunkirchen am 16. Februar 2026 im Bezirk Neunkirchen festgenommen werden. Nach der Einvernahme wurde der 47-Jährige in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert. Er zeigte sich zu den Tatvorwürfen teilweise geständig.