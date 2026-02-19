Schnee-Alarm in Österreich: Stromausfälle & Öffi-Verzögerungen

Die GeoSphere warnt, dass es aufgrund der Schneefälle zu Stromausfällen, Öffi-Verzögerungen etc. kommen kann.

In ganz Österreich kommt es heute zu teils starken Schneefällen.

Wetterwarnung der GeoSphere Austria: Von Donnerstag bis Freitagmittag schneit es im Großteil Österreichs. Verzögerungen auf Straßen, Bahnlinien und im Flugverkehr sind möglich sowie Stromausfälle. Die Unwetterzentrale hat auch eine Wetterwarnung für alle Bundesländer ausgerufen.

Spätestens in der Nacht schneit es überall

Ein Tiefdruckgebiet über Oberitalien steuert feuchte Luft nach Österreich und im Laufe des Donnerstags beginnt es verbreitet zu schneien. In tiefen Lagen ist zeitweise auch noch Regen möglich. „Spätestens in der Nacht auf Freitag schneit es dann überall bis in tiefe Lagen, zeitweise auch stark, und der Schwerpunkt des Schneefalls verlagert sich allmählich in die Osthälfte Österreichs – vom Raum Wien über das Burgenland bis zur südlichen Steiermark und Unterkärnten“, sagt Meteorologe Lukas Bodinger von der GeoSphere Austria, „im Großteil Österreichs fallen bis Freitagvormittag 10 bis 20 Zentimeter Neuschnee, vereinzelt auch mehr.“

Neuschnee kann für Verzögerungen sorgen

Der Neuschnee kann für Verzögerungen auf Straßen sowie im Zug- und Flugverkehr sorgen. Auch Hauptverbindungen wie die Südautobahn können betroffen sein, ganz besonders in den höher gelegenen Abschnitten, wie am Wechsel und auf der Pack. Außerdem können unter der Schneelast Bäume umstürzen und Stromleitungen beschädigen. Am Freitag klingt der Schneefall spätestens im Laufe des Nachmittags ab und die Situation auf den Verkehrswegen sollte sich überall wieder entspannen. Die Lawinengefahr bleibt aber in den nächsten Tagen im gesamten Bergland zu beachten und ist größtenteils erheblich bis groß.

So wird das Wochenende wettertechnisch

Der Samstag beginnt besonders im Osten und Süden mit strengem Frost. Aber bald setzt sich in ganz Österreich milde Luft durch. Die Nachmittagstemperaturen liegen am Samstag zwischen 2 und 10 Grad und am Sonntag zwischen 4 und 14 Grad, wobei es jeweils im Westen am wärmsten wird. Das Wetter ist am Wochenende sehr wechselhaft, mit Wolken, etwas Sonne und zeitweise auch Regen oder Schneefall. Die Schneefallgrenze steigt auf 1200 bis 2000 Meter. Für die kommende Woche lassen die aktuellen Prognosen im Großteil Österreichs Höchstwerte über 10 Grad erwarten.

Richtiges Verhalten bei starken Schneefällen Wenn die Straßen verschneit oder glatt sind, musst du dein Fahrverhalten und dein Fahrzeug entsprechend anpassen. Hier sind die wichtigsten Regeln für deine Sicherheit: Vor der Abfahrt: Vollständige Reinigung: Befreie dein Auto komplett von Schnee und Eis. Das gilt nicht nur für die Scheiben, sondern auch für das Dach, die Motorhaube und alle Scheinwerfer. Herunterfallender Schnee kann dich oder andere gefährden.

Licht manuell einschalten: Verlasse dich nicht auf die Lichtautomatik. Schalte das Abblendlicht händisch ein, damit du auch bei Schneegestöber von vorne und hinten gut gesehen wirst.

Scheibenwischwasser prüfen: Stelle sicher, dass genügend Frostschutzmittel im Behälter ist, um Salz- und Schneematschschleier sofort entfernen zu können. WÄhrend der Fahrt: Abstand vergrößern: Der Bremsweg auf Schnee ist um ein Vielfaches länger als auf trockenem Asphalt. Halte mindestens den doppelten Sicherheitsabstand ein.

Sanfte Bedienung: Vermeide ruckartige Lenkbewegungen und abruptes Bremsen. Beschleunige gefühlvoll, um ein Ausbrechen des Fahrzeugs zu verhindern.

Anfahren im zweiten Gang: Wenn die Räder auf glatter Fahrbahn durchdrehen, hilft es oft, im zweiten Gang anzufahren. Das reduziert die Kraftübertragung und sorgt für mehr Griff.

Vorsicht bei Räumfahrzeugen: Überhole Schneepflüge nach Möglichkeit nicht. Die Fahrbahn vor dem Pflug ist unberechenbar und oft spiegelglatt. Notfallausrüstung im Auto Winter-Ausrüstung: Führe immer einen stabilen Eiskratzer, einen Schneebesen und eventuell eine kleine Schaufel mit.

Wärmereserve: Packe eine warme Decke und zusätzliche Winterbekleidung ein, falls du aufgrund einer Sperre oder eines Unfalls längere Zeit im Stau stehst.

Treibstoffvorrat: Achte darauf, dass dein Tank immer ausreichend gefüllt ist, damit der Motor und somit die Heizung im Falle eines Stillstands lange genug laufen können.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.02.2026 um 12:04 Uhr aktualisiert