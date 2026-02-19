Getötetes Baby im Burgenland: Mutter ist erst 17

Im Fall des getöteten Neugeborenen, das am 18. Jänner am Grenzübergang Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) gefunden worden war, hat die Polizei vier Personen festgenommen. Unter ihnen befindet sich die erst 17-jährige Mutter des toten Babys. Die Festnahmen erfolgten in den vergangenen Tagen in Deutschland und in Rumänien, teilte die Landespolizeidirektion Burgenland am Donnerstag mit.

Baby wurde getötet

Eine nach dem Auffinden des Leichnams angeordnete Obduktion hatte ein Tötungsdelikt ergeben. Die vier Verdächtigen befinden sich aktuell in Übergabehaft und sollen nach Österreich überstellt werden, hieß es zur APA. Das Kind war an einem Sonntag von Reisenden im Nahbereich des Grenzübergangs auf österreichischer Seite tot aufgefunden worden. Die Obduktion ergab, dass das Mädchen lebend geboren wurde und unter Fremdeinwirkung zu Tode gekommen war. Todesursache war demnach ein Schädel-Hirn-Trauma.

Mutter in Deutschland

In enger Zusammenarbeit mit den deutschen, rumänischen und ungarischen Polizeibehörden konnten nun vier Personen ausgeforscht werden. Drei von ihnen befinden sich in Deutschland in Übergabehaft, unter ihnen sei die Mutter. Ein Verdächtiger sei in Rumänien festgenommen worden. Die Festnahmen erfolgten im Laufe der vergangenen Tage auf Basis von EU-Haftbefehlen, hieß es. Zum Hergang der Tat gab es noch keine Informationen, im Laufe des Vormittags aber ein paar Details zu den Verdächtigen. Die Mutter des getöteten Kindes ist erst 17 Jahre alt. Die drei in Deutschland Festgenommenen sind Frauen, der in Rumänien Inhaftierte ein Mann.

Befragungen finden bald statt

Die Befragungen der Festgenommenen erfolgen erst nach ihrer Auslieferung an Österreich, erklärte der Sprecher der Landespolizeidirektion Burgenland, Helmut Marban, auf APA-Anfrage. Auch die jeweilige Beteiligung an der mutmaßlichen Tat müsse erst geklärt werden. So steht etwa noch nicht fest, wer den Säugling getötet hat und wo genau die Tat erfolgte. Auch die Motivlage gelte es zu klären. „Es wurden viele Beweismittel sichergestellt und Spuren gesichert“, die internationale Zusammenarbeit sei gut gelaufen, so Marban. Der Transport der vier Verdächtigen nach Österreich werde in den nächsten Tagen organisiert. Die Ermittlungen laufen indes weiter „in hoher Intensität“. (APA/RED, 19.2.2026