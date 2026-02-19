18-Jähriger schenkt kleinem Mädchen Chance auf ein neues Leben

Zu einem wahren Lebensretter wurde Julius aus Friedberg, Burgenland. Er schenkte einem kleinen Mädchen aus Holland die Chance auf ein neues Leben.

Der 18-jährige Julius Hofer aus Friedberg hat am 4. Februar 2026 mit seiner

Knochenmarkspende einem kleinen Mädchen in den Niederlanden neue Hoffnung

auf Gesundheit geschenkt. Julius, ein engagierter Musiker und Schüler der HTL Pinkafeld, Abteilung Bautechnik, hatte sich am 6. Dezember 2024 im Rahmen einer Typisierungsaktion an der Schule registrieren lassen.

Julius ließ sich in der HTL Pinkafeld typisieren

Auslöser für die Aktion war die bewegende Geschichte der dreijährigen Pia aus Oberwart, die im Oktober 2024 aufgrund ihrer schweren Erkrankung eine Welle der Hilfsbereitschaft im Südburgenland ausgelöst hatte. Die HTL Pinkafeld reagierte sofort und organisierte in kurzer Zeit die Typisierungsaktion gemeinsam mit „Geben für Leben“ Leukämiehilfe Österreich.

©Verein „Geben für Leben – Leukämiehilfe Österreich“ Die HTL Pinkafeld wurde offiziell zur „Lebensretter-Schule“ ernannt.

Julius schenkte Chance auf ein zweites Leben

Nun, gut ein Jahr später, was Julius zuerst für einen Fake-Anruf hielt – die Nachricht erreichte ihn während der Musterung – dass er vielleicht HLA-kompatibel ist – er hat nicht damit gerechnet jemals als Spender gebraucht zu werden – da die Wahrscheinlichkeit bei 1:500 000 liegt – hat Julius tatsächlich spenden dürfen – und konnte damit einem Kind das vielleicht größte Geschenk machen: eine zweite Chance auf Leben. Durch diesen selbstlosen Einsatz wird die HTL Pinkafeld nach der erfolgreichen Spende offiziell als zweite „Lebensretter-Schule“ im Burgenland ausgezeichnet. Ein beeindruckendes Beispiel für gelebte Solidarität, Mut und Gemeinschaftssinn.