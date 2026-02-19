Tausende Österreicher sagen Ja, bekommen jetzt mehr Geld

Nachdem die Gewerkschaft mit den Arbeitgebern bereits einen Krisenabschluss ausgehandelt hat, haben nun auch die Handelsarbeiter diesem zugestimmt. Er bringt ihnen monatlich rund 54 bis 63 Euro brutto mehr.

Eine Einigung zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern hat es bei den Handelsarbeitern eigentlich schon am 19. Jänner 2026 gegeben. Doch absegnen mussten es noch die Beschäftigten selbst. Und wie die Gewerkschaft „Vida“ nun erklärt, hätten diese dem Ergebnis klar zugestimmt. Damit bekommen sie nun bereits mit 1. Jänner rückwirkend um 2,55 Prozent mehr Lohn sowie Verbesserungen bei Nacht- und Kältezulagen. Seitens der Gewerkschaft erwartet man sich in einer Aussendung nun, dass die neuerliche Lohnzurückhaltung sich positiv auf die Preisgestaltung niederschlagen werde.

Handelsarbeiter-Abschluss: „Ein tragbarer Kompromiss“

„Es ist entscheidend, dass die Kollegen selbst über das Ergebnis mitbestimmen. Die klare Zustimmung zeigt: Dieses Ergebnis ist für den Großteil ein tragbarer Kompromiss“, betont vida-Verhandlungsleiterin Christine Heitzinger. Gleichzeitig dürfe das Entgegenkommen nicht folgenlos bleiben: „Weder die Beschäftigten noch die Konsumenten haben die Bedingungen verursacht, die diesen Krisenabschluss notwendig gemacht haben. Wir erwarten uns daher, dass die Arbeitgeber bei kommenden Verhandlungen nicht vergessen, wer in dieser Situation Verantwortung übernommen hat.“

Wie viel Gehalt bekommst du im Monat netto? Weniger als 1.000 Euro Zwischen 1.000 und 1.500 Euro Zwischen 1.500 und 2.000 Euro Zwischen 2.000 und 2.500 Euro Zwischen 2.500 und 3.000 Euro Mehr als 3.000 Euro Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Bei Handelsarbeitern konnten Verschlechterungen verhindert werden

Für die rund 150.000 Beschäftigten in der Branche hat man damit ein monatliches Plus von etwa 54 bis 63 Euro brutto erreicht. Auf das Jahr gerechnet seien das zwischen 750 und 880 Euro brutto mehr Einkommen, weiß man bei der Gewerkschaft. Gleichzeitig konnte man Verschlechterungen bei den Arbeitsbedingungen verhindern, wie etwa längere Nachtarbeitszeiten. Da der neue Kollektivvertrag mit 1. Jänner 2026 in Kraft tritt, wird es in Betrieben, wo man in der Zwischenzeit noch nicht selbst erhöht hat, zu einer Nachzahlung kommen. Wann diese kommen würde, liege an den Lohnverrechnungen der jeweiligen Betriebe, erklärt man seitens der Gewerkschaft auf Nachfrage.

„Wenn die Beschäftigten nicht bis spätestens März die Erhöhung bekommen haben, können sie sich an uns wenden und wir werden uns dafür einsetzen, dass sie ihr Geld bekommen“, so die Gewerkschaft „vida“ gegenüber 5 Minuten.

Der Gehaltsabschluss im Überblick: Wer? Handelsarbeiter

Ab wann? 1. Jänner 2026

Wie viel mehr? Plus 2,55 Prozent bzw. rund 54 bis 53 Euro brutto monatlich

Mehr Geld ab Februar für tausende Österreicher

Mit Februar gibt es ebenfalls in einigen Branchen mehr Geld, wie die Gewerkschaften auf Nachfrage von 5 Minuten erklären. So steigen die Gehälter und Löhne etwa in der Energierohstoff- und Kraftstoffindustrie, bei den Elektrizitätsunternehmen und in der Fruchtsaftindustrie. Alle Infos dazu bekommt ihr hier: Tausende Österreicher bekommen ab Februar mehr Geld.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.02.2026 um 13:46 Uhr aktualisiert