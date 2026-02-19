Skip to content
Region auswählen:
/ ©Fotomontage: 5 Minuten & UBIMET
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt ersten Schneefall und eine Schneekarte.
Eine Karte zeigt, wie viel Schnee in Österreich in den kommenden Stunden fallen dürfte.
Österreich
19/02/2026
Italientief

Wetterwarnung: Schneekarte zeigt, wie viel kommt und was uns erwartet

In Kärnten schneit es stellenweise schon kräftig, in den nächsten Stunden kommt der Schneefall auch in die meisten anderen Bundesländer Österreichs. Kaum ein Ort bleibt in der Nacht auf Freitag trocken. Eine Karte zeigt nun alles.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
2 Minuten Lesezeit(303 Wörter)

Ein Italientief bringt am Donnerstag, 19. Februar 2026, und vor allem in der Nacht auf Freitag größere Schneemengen nach Österreich. Auch Wien wird weiß, mehrere Zentimeter kündigen sich sogar in der Bundeshauptstadt an. Dementsprechend haben die Wetterdienste rund um „GeoSphere Austria“ und „österreichischer Unwetterzentrale“ reagiert und Warnungen ausgesprochen. Mehr dazu etwa hier: Schnee in Österreich: Höchste Warnstufe für diese Bundesländer.

Videos zeigen Start der Schneefälle in Kärnten

Im Süden des Landes hat es laut 5 Minuten-Lesern auch schon teils heftiger zu schneien begonnen. So meint eine Kärntnerin gegenüber der Redaktion etwa: „Die Schneeflocken heute schauen richtig wild aus.“ Auch auf einem Video, das uns zugeschickt wurde, ist der Schneefall zu sehen. „In echt schaut es aber wilder aus“, meint eine weitere Leserin.

©Leserin | „In echt schaut es viel wilder aus“, meint eine 5 Minuten-Leserin aus Kärnten zu den startenden Schneefällen im Süden Österreichs.

Schneewarnung für fast ganz Österreich ausgerufen

Vor allem im Norden und Osten Österreichs wird der Schneefall allerdings erst im Laufe des Nachmittags und Abends einsetzen. Dann bringt das Wetter aber Schnee sogar bis nach Wien – und da nicht zu wenig. Seitens der „GeoSphere Austria“ wird hier etwa mit der zweithöchsten Warnstufe gewarnt. „In Summe muss mit Neuschneemengen zwischen zehn und 20 Zentimeter, punktuell sogar noch etwas mehr, gerechnet werden“, heißt es dort. Generell wird im Großteil Österreichs entweder in Gelb oder Orange vor Schnee gewarnt. Meteorologe Lukas Bodinger von der „GeoSphere Austria“ spricht in dem Zusammenhang gegenüber 5 Minuten allgemein von zehn bis 20 Zentimetern Neuschnee in ganz Österreich.

Foto in Beitrag von 5min.at zeigt die Warnkarte der GeoSphere Austria,
©GeoSphere Austria
Im Großteil Österreichs wird vor Schnee gewarnt.

Magst du Schnee?

Ja sehr!
Nein!
Ist mir egal.

Karte zeigt: So viel Neuschnee kommt jetzt nach Österreich

Seitens „UBIMET“ gibt es auch einen Karte, die anzeigt, wie viel Schnee in den kommenden Stunden bis Freitagfrüh in etwa wo fallen dürfte. Auch auf dieser ist klar zu sehen: Der Großteil Österreichs bekommt wohl Neuschnee im zweistelligen Bereich ab.

Foto in Beitrag von 5min.at zeigt die Karte der Schneemengen in Österreich.
©UBIMET
Eine Karte der „UBIMET“ zeigt, wie viel Neuschnee die Österreicher wohl erwarten dürfte.
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Artikel zum Thema:
Mehr Interessantes

Folge uns auf: