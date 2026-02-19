Wetterwarnung: Schneekarte zeigt, wie viel kommt und was uns erwartet

In Kärnten schneit es stellenweise schon kräftig, in den nächsten Stunden kommt der Schneefall auch in die meisten anderen Bundesländer Österreichs. Kaum ein Ort bleibt in der Nacht auf Freitag trocken. Eine Karte zeigt nun alles.

Ein Italientief bringt am Donnerstag, 19. Februar 2026, und vor allem in der Nacht auf Freitag größere Schneemengen nach Österreich. Auch Wien wird weiß, mehrere Zentimeter kündigen sich sogar in der Bundeshauptstadt an. Dementsprechend haben die Wetterdienste rund um „GeoSphere Austria“ und „österreichischer Unwetterzentrale“ reagiert und Warnungen ausgesprochen. Mehr dazu etwa hier: Schnee in Österreich: Höchste Warnstufe für diese Bundesländer.

Videos zeigen Start der Schneefälle in Kärnten

Im Süden des Landes hat es laut 5 Minuten-Lesern auch schon teils heftiger zu schneien begonnen. So meint eine Kärntnerin gegenüber der Redaktion etwa: „Die Schneeflocken heute schauen richtig wild aus.“ Auch auf einem Video, das uns zugeschickt wurde, ist der Schneefall zu sehen. „In echt schaut es aber wilder aus“, meint eine weitere Leserin.

©Leserin | „In echt schaut es viel wilder aus“, meint eine 5 Minuten-Leserin aus Kärnten zu den startenden Schneefällen im Süden Österreichs.

Schneewarnung für fast ganz Österreich ausgerufen

Vor allem im Norden und Osten Österreichs wird der Schneefall allerdings erst im Laufe des Nachmittags und Abends einsetzen. Dann bringt das Wetter aber Schnee sogar bis nach Wien – und da nicht zu wenig. Seitens der „GeoSphere Austria“ wird hier etwa mit der zweithöchsten Warnstufe gewarnt. „In Summe muss mit Neuschneemengen zwischen zehn und 20 Zentimeter, punktuell sogar noch etwas mehr, gerechnet werden“, heißt es dort. Generell wird im Großteil Österreichs entweder in Gelb oder Orange vor Schnee gewarnt. Meteorologe Lukas Bodinger von der „GeoSphere Austria“ spricht in dem Zusammenhang gegenüber 5 Minuten allgemein von zehn bis 20 Zentimetern Neuschnee in ganz Österreich.

©GeoSphere Austria Im Großteil Österreichs wird vor Schnee gewarnt.

Magst du Schnee? Ja sehr! Nein! Ist mir egal. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Karte zeigt: So viel Neuschnee kommt jetzt nach Österreich

Seitens „UBIMET“ gibt es auch einen Karte, die anzeigt, wie viel Schnee in den kommenden Stunden bis Freitagfrüh in etwa wo fallen dürfte. Auch auf dieser ist klar zu sehen: Der Großteil Österreichs bekommt wohl Neuschnee im zweistelligen Bereich ab.