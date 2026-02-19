Junger Raser (17) ist Führerschein nach zwei Tagen los

Nur zwei Tage lang hatte ein 17-Jähriger einen Führerschein, dann war er ihn auch schon wieder los. Er ist mit 164 km/h über die A12 gebrettert, erlaubt wären aber "nur" 110 km/h gewesen.

Ein 17-jähriger Österreicher ist auf der A12 im Bereich der Auffahrt Parkplatz Zirl/Inzing (Tirol) Mittwochabend, am 18. Februar 2026 gegen 22.45 Uhr, mit einer Geschwindigkeit von 164 km/h gemessen worden – und das nach Abzug der Messtoleranz. Dabei hätte er auf diesem Straßenabschnitt zwischen 22 und 5 Uhr nur 110 km/h fahren dürfen, berichtet die Polizei. Er wurde bei der Raststation Pettnau angehalten und einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle unterzogen. Den vorläufigen Führerschein ist er nun los, bekommen hatte er ihn erst vor zwei Tagen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.02.2026 um 14:38 Uhr aktualisiert