Taxifahrer mit 84 km/h in 30er-Zone erwischt

Gleich mehrere Autofahrer mussten am Mittwoch, 18. Februar 2026, und in der Nacht auf Donnerstag ihre Führerscheine in Salzburg abgeben. Darunter auch ein Taxifahrer, der mit 84 statt der erlaubten 30 km/h geblitzt wurde.

Fast drei Mal so schnell wie eigentlich erlaubt, bretterte ein Taxifahrer durch die Müllner Hauptstraße in der Landeshauptstadt Salzburg. Er wurde in der Nacht auf Donnerstag, 19. Februar 2026, kurz nach 1 Uhr Früh von der Polizei mit 84 km/h geblitzt – und das in der 30er-Zone. Seinen Führerschein war der Raser jedenfalls noch an Ort und Stelle los. Angezeigt wird er nun ebenfalls, heißt es seitens der Beamten.

Auch zwei Alkolenker müssen Führerschein abgeben

Zusätzlich hat man in Dorfgastein (Pongau) Mittwochabend auf der B167 auch einen 51-jährigen Einheimischen angehalten. Nach dem Alkotest war auch er seinen Führerschein los, dieser ergab nämlich einen Wert von 1,96 Promille. Schon am Nachmittag wurde ein 33-jähriger Flachgauer mit seinem Klein-LKW in der Stadt Salzburg angehalten. Bei ihm ergab der Alkotest 1,14 Promille. Auch die beiden mussten ihre Führerscheine vorläufig abgeben und werden angezeigt.