„Das ist außergewöhnlich“: Österreichs Kombinierer holen Bronze

Dabei avancierte vor allem der Tiroler Lamparter bei diesen Spielen zu einem absoluten Medaillengaranten. Sowohl auf der Normal– als auch auf der Großschanze holte er sich im Einzelbewerb der Nordischen Kombinierer die Silberne, nun darf er sich mit seinem Salzburger Kollegen Rettenegger eben noch über Bronze freuen. „Eine herausragende Leistung“, findet auch der Tiroler Sportreferent Philip Wohlgemuth nach den drei Olympia-Medaillen von Lamparter. Und auch Landeshauptmann Anton Mattle weiß: „Das ist außergewöhnlich.“

