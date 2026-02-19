Skip to content
Die 14-Jährige musste mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus nach Graz geflogen werden.
Pongau / Salzburg
19/02/2026
In Kleinarl

Feuer in Gasthaus-Sauna: Junge Urlauberin (14) verletzt

In Kleinarl (Pongau, Salzburg) hat es Mittwochnachmittag, am 18. Februar 2026, in einer Sauna gebrannt. Eine 14-jährige Urlauberin wurde dabei verletzt und musste ins Krankenhaus geflogen werden.

Mittwochnachmittag, am 18. Februar 2026, ist in der Sauna eines Gasthauses in Kleinarl (Pongau, Salzburg) ein Brand ausgebrochen, wie die Polizei berichtet. Der Besitzer konnte das Feuer selbst löschen. Beim Brand wurde allerdings eine 14-jährige Urlauberin aus den Niederlanden unbestimmten Grades verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Graz geflogen werden. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen aktuell auf Hochtouren, berichtet die Polizei nun.

