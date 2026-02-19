Lotto-Ziehung: Vierfach- wird wieder zum Fünffachjackpot

Auf den ersten Fünffachjackpot folgt "direkt darauf" der nächst Fünffachjackpot des Jahres. Bei der Lotto-Ziehung am Mittwoch, 18. Februar 2026, hatte nämlich niemand die sechs Richtigen am Schein - zum fünften Mal in Folge.

Aus dem zweiten Vierfachjackpot des Jahres wurde am Mittwoch, 18. Februar 2026, bei der Lotto-Ziehung der zweite Fünffachjackpot. Geht er gleich aus wie der letzte, wird es am Freitag, 20. Februar, wieder einen (oder mehrere) Millionäre geben. Vor rund zwei Wochen hatte ein Wiener die sechs Richtigen am Schein und darf sich über mehr als sechs Millionen Euro freuen. Und noch bevor er das Geld am Konto hat – der vierwöchigen Reklamationsfrist sei Dank – geht es schon wieder um ähnlich viel Geld.

Lotto-Ziehung: Zwei Österreicher mit Fünfer mit Zusatzzahl

Obwohl der Großgewinn beim Sechser ausgeblieben ist, dürfen sich doch zwei Österreicher über einen Fünfer mit Zusatzzahl und jeweils mehr als 77.000 Euro freuen. Einer der beiden Gewinne wurde per Quicktipp in Niederösterreich erzielt, der andere über die Spieleseite win2day per Normalschein, berichten die „Österreichischen Lotterien„. Übrigens: Welche Zahlen am Mittwoch gezogen worden sind, erfahrt ihr in der folgenden Infobox.

Diese Zahlen wurden bei der Lotto-Ziehung am Mittwoch, 18. Februar 2026, gezogen: Lotto : 8, 24, 29, 31, 33, 45; Zusatzzahl: 9

: 8, 24, 29, 31, 33, 45; Zusatzzahl: 9 LottoPlus : 11, 18, 40, 41, 42, 45

: 11, 18, 40, 41, 42, 45 Joker: 3, 5, 8, 3, 1, 5 alle Angaben ohne Gewähr

Joker-Dreifachjackpot wartet am Freitag

Ebenfalls ohne Sechser sind übrigens die Ziehungen von LottoPlus und Joker ausgegangen. Bei LottoPlus haben sich darüber 49 Fünfer-Gewinner „freuen“ können, da der Hauptgewinn wie üblich auf sie aufgeteilt worden ist. Damit bekommt jeder von ihnen rund 8.200 Euro aufs Konto. Beim Joker geht es am Freitag dagegen um den ersten Dreifachjackpot des Jahres und nicht weniger als 900.000 Euro.