Multiple Beckenbrüche: Kater gefunden, Halter meldet sich nicht

Mit multiplen Beckenbrüchen wurde kürzlich ein schwer verletzter Kater beim Tierschutzhof Pfotenhilfe aufgenommen. Gefunden hat man ihn in Mondsee (Oberösterreich). Mittlerweile wurde er schon einmal operiert.

Mit schwersten Verletzungen wurde der Kater – ihm wurde vom Tierschutzhof-Team der Name Anubis gegeben – zu einem auf orthopädische Chirurgie spezialisierten Tierarzt in Alkoven (Oberösterreich) gebracht. Dort wurde bereits eine Seite operiert, eine zweite Operation folgt nun. Die Verletzungen deuten jedenfalls auf einen Autounfall oder einen Sturz hin, der Kater ist stationär untergebracht, berichtet die Pfotenhilfe.

Bisher hat sich der Halter nicht gemeldet

Zwei Wochen ist es nun her, dass der Kater gefunden wurde, Pfotenhilfe-Chefin Johanna Stadler hatte die Hoffnung, dass der Halter ihn suchen würde – immerhin ist Anubis kastriert. Doch bis dato hat sich niemand gemeldet, nun versucht man beim Tierschutzverein durch die Veröffentlichung im Tierschutzportal des Landes den Halter ausfindig zu machen.

„Straßen sind immer eine große Gefahr für Katzen“

„Wir unternehmen alles, damit er wieder ganz gesund wird“, sagt Stadler. „Straßen sind immer eine große Gefahr für Katzen, weshalb wir bei der Vermittlung von Freigängern sehr genau abwägen, ob der Platz dafür geeignet ist. Anubis sollte zukünftig wohl besser ein Stubentiger werden.“ Hinweise zum Kater und zum Halter können übrigens auch via Kontaktformular auf der Pfotenhilfe-Website hier gegeben werden.