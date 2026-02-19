Über 850 SPAR-Standorte: Post-Tochter „versorgt“ sie jetzt mit Geld

Mehr als 850 SPAR-, EUROSPAR-, INTERSPAR- und Maximarkt-Standorte gibt es österreichweit. Und alle haben nun einen neuen Dienstleister, wenn es darum geht, Wechselgeld zu bringen und Tageslosungen abzuholen: die Post Wertlogistik.

Die 100-prozentige Tochter der Österreichischen Post AG ist auf Werttransporte, Hochsicherheitslagerung und Sicherheitsdienstleistungen spezialisiert und hat sich den Zuschlag für das gesamte Cash-Management von SPAR Österreich geholt. Dabei holt man Tageslosungen und bringt Wechselgeld – und das an über 850 Standorte, vom SPAR um die Ecke, über die Interspar-Standorte bis hin zu den SPAR-Kaufleuten.

„Auftrag von SPAR bedeutet enormen Zuwachs“

„Wir benötigen für unsere Wertlogistik einen Dienstleister mit entsprechender Struktur, um unsere Märkte in ganz Österreich bedienen zu können. Zudem haben wir einen Partner mit höchst entwickelten Sicherheitsleistungen gesucht. Post Wertlogistik hat uns überzeugt“, so Hans K. Reisch, Vorstandsvorsitzender von SPAR. Und Post Wertlogistik-Geschäftsführer Christoph Dörflinger weiß noch: „Der Auftrag von SPAR bedeutet für uns einen enormen Zuwachs, die Zahl unserer täglichen Stopps erhöht sich um mehr als ein Drittel. Um dieser gewachsenen Verantwortung gerecht zu werden, passen wir unser österreichweites Netzwerk an, investieren in neue Fahrzeuge und nehmen zusätzliches Personal auf.“