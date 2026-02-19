Tragisches Ende von Faschingsfest: 46-Jährige wohl in Acker erfroren

Am Heimweg von einem Faschingsfest in Haidershofen (Bezirk Amstetten, Niederösterreich) hat sich eine Tragödie ereignet. Eine 46-jährige Frau dürfte dort in einem Acker erfroren sein.

Nach einem Faschingsfest dürfte eine Frau in Niederösterreich in einem Feld erfroren sein, für sie kam jede Hilfe zu spät.

Mittwochnachmittag, am 18. Februar 2026, wurde die 46-Jährige einem Bericht der „Kronen Zeitung“ zufolge regungslos in einem Acker neben einem Güterweg von Spaziergängern gefunden. Obwohl sie sofort sowohl Rettung als auch Polizei riefen, kam für die Frau jede Hilfe zu spät. Aktuell geht man davon aus, dass die Frau erfroren ist, allerdings wurde von der Staatsanwaltschaft eine Obduktion angeordnet, um die Ursache gänzlich klären zu können.