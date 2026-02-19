Skip to content
Region auswählen:
/ ©Fotomontage: RK / Trummer & Pexels
Foto in Beitrag von 5min.at: Zu sehen ist ein Mann, der beim Rettungsauto steht, und eine Kerze.
Nach einem Faschingsfest dürfte eine Frau in Niederösterreich in einem Feld erfroren sein, für sie kam jede Hilfe zu spät.
Bezirk Amstetten / NÖ
19/02/2026
Regungslos gefunden

Tragisches Ende von Faschingsfest: 46-Jährige wohl in Acker erfroren

Am Heimweg von einem Faschingsfest in Haidershofen (Bezirk Amstetten, Niederösterreich) hat sich eine Tragödie ereignet. Eine 46-jährige Frau dürfte dort in einem Acker erfroren sein.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(82 Wörter)

Mittwochnachmittag, am 18. Februar 2026, wurde die 46-Jährige einem Bericht der „Kronen Zeitung“ zufolge regungslos in einem Acker neben einem Güterweg von Spaziergängern gefunden. Obwohl sie sofort sowohl Rettung als auch Polizei riefen, kam für die Frau jede Hilfe zu spät. Aktuell geht man davon aus, dass die Frau erfroren ist, allerdings wurde von der Staatsanwaltschaft eine Obduktion angeordnet, um die Ursache gänzlich klären zu können.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: