Babynahrung-Rückruf: 4 Kleinkinder in Österreich krank

Ein riesiger Rückruf von Babynahrung hat sich in den vergangenen Wochen in Europa und auch in Österreich ereignet. Wie nun bekannt wurde, dürften vier Babys hierzulande auch erkrankt worden sein.

Aus sieben europäischen Ländern wurden bisher Erkrankungen gemeldet, darunter eben nun auch Österreich. Zig Produkte sowohl von Nestlé und Danone wurden hierzulande zurückgerufen, beinahe jede Woche hat es neue Nachrichten zu zurückgerufener Babynahrung gegeben. Zudem wurde zwischenzeitlich auch Kritik wegen eines vermeintlich stillen Rückrufs laut. Alles zum Ablauf könnt ihr auch hier nachlesen: Verwirrung um Rückruf von Babynahrung in Österreich.

Vier Babys wohl erkrankt

Der Grund für die Rückrufe lag bei einer möglicherweise erhöhten Konzentration von Cereulid, einem Bakterium, das bei Babys für Durchfall und Erbrechen sorgen kann. Eben auch in Österreich dürfte bei vier Kindern eine bestätigte Cereulid-Intoxikation vorliegen bzw. vorgelegen sein. Bei diesen soll es sich um Babys im Alter von null bis elf Monaten handeln.

Drei Kleinkinder genesen, ein Baby musste ins Krankenhaus

Während bei einem der Säuglinge Cereulid in der zu sich genommenen Nahrung nachgewiesen worden ist, haben zwei weitere Babys Produkte aus den zurückgerufenen Chargen zu sich genommen. Das vierte Kind hatte ebenfalls Babynahrung zu sich genommen, allerdings aus einer nicht zurückgerufenen Charge. Drei der vier Kleinkinder sind mittlerweile wieder genesen, eines der Babys musste auch im Krankenhaus behandelt werden. Symptome sind bei ihnen allen zwischen dem 26. Jänner und dem 6. Februar aufgetreten.