Schnee in Österreich: Wo und wie lange es am Freitag noch schneit

Nachdem starker Schneefall bereits am Donnerstag in Teilen Österreich eingesetzt hat, setzt sich dieser am Freitag fort. Wo und wie lange es noch schneien wird, erfahrt ihr hier bei uns.

Im ganzen Land beginnt der Freitag, 20. Februar 2026, mit dichten Wolken und verbreitet auch mit Schneefall. Dieser hat vielerorts ja schon am Donnerstag eingesetzt und für kleinflächigere Stromausfälle und Schneekettenpflicht in Teilen Österreichs gesorgt. Zehn bis 20 Zentimeter – stellenweise auch mehr – seien es in ganz Österreich, die seit Donnerstag und bis Freitagnachmittag kommen sollen. Wie viel das allgemein wohl sein könnte, hat auch eine Karte gezeigt. Mehr dazu hier: Wetterwarnung: Schneekarte zeigt, wie viel kommt und was uns erwartet.

©5 Minuten Etwa in Kärnten hat es bereits Donnerstagnachmittag teils stark geschneit.

Teils kräftiger Schneefall bis in die Niederungen am Freitag

Und eben auch am Freitag schneit es besonders im Nordosten und Südosten am Vormittag noch teils kräftig bis in die Niederungen. „Überall sonst liegt die Schneefallgrenze zwischen 400 und 1.000 Metern Seehöhe“, wissen die Meteorologen der „GeoSphere Austria“ nun in ihrer Prognose. Spätestens am Nachmittag dürfte der Niederschlag schließlich aber überall abklingen, am längsten wird es im Südosten und rund um den Arlberg schneien und regnen.

©GeoSphere Austria Auch am Freitag wird in Österreich noch größtenteils bis in die späten Vormittags- und frühen Nachmittagsstunden hinein vor Schnee gewarnt.

Sonne lacht auf teils dicke Schneedecke runter

Stellenweise könnte sich am Nachmittag in Österreich dann aber sogar wieder die Sonne zeigen und auf die in großen Teilen des Landes dicke Schneedecke herunterlachen. Ganz im Osten ist übrigens neben dem Schneefall zusätzlich noch teils kräftiger Wind dabei. Die Frühtemperaturen liegen noch bei minus sieben bis plus zwei Grad und steigen im Tagesverlauf auf bis zu minus zwei bis plus acht Grad an.

Auf Winter folgt wortwörtlich der Frühling

Lange wird der Schnee vielerorts dann übrigens nicht liegen bleiben. Auf den Winter folgt nämlich der Frühling. Und das nicht nur jahreszeitentechnisch sondern auch in den kommenden Tagen. Auf den dichten Schneefall folgen nämlich in Richtung kommender Woche Temperaturen deutlich im zweistelligen Bereich. Laut „GeoSphere Austria“ soll es am Montag und Dienstag etwa Höchsttemperaturen von 15 bis 16 Grad geben.