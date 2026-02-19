Pistenraupe muss Auto von Langlaufloipe retten

Etwas zu sehr hat ein 69-jähriger Niederländer im Bezirk Reutte (Tirol) auf sein Navi gehört. Dieses lotste ihn nämlich weg von einem Stau direkt auf eine Langlaufloipe. Dort kam er nach einem Kilometer nicht mehr weiter.

Ein 69-jähriger Niederländer war gemeinsam mit seinem Sohn am Donnerstag, 19. Februar 2026, auf der B179 (Tirol) in Richtung Süden unterwegs. Weil es sich auf der Fernpassbundesstraße wegen der winterlichen Fahrbahnverhältnisse aber staute, vertraute er seinem Navi etwas zu sehr. Dieses lotste ihn nämlich von der B179 ins Ortsgebiet von Lähn (Gemeinde Bichlbach, Bezirk Reutte) und schließlich auf eine Langlaufloipe, wie die Polizei berichtet.

Auto rutscht in Graben, muss von dort geborgen werden

Der 69-Jährige war auf dieser schließlich knapp einen Kilometer weit in Richtung Lermoos unterwegs, ehe er beim Abwärtsfahren in den dortigen Graben rutschte und nicht mehr eigenständig weiter kam. Das Auto musste schließlich in den Abendstunden durch einen Abschleppdienst geborgen werden, zum Einsatz kam dabei etwa auch eine Pistenraupe.