Deutscher (52) krachte gegen Räumfahrzeug – und stürzte 30 Meter ab

In Sölden kam es gestern zu einem schweren Unfall. Ein Auto stürzte nach einer Kollision mit einem Schneepflug rund 30 Meter über steiles Gelände ab. Der 52-jährige Lenker wurde schwer verletzt.

Am Nachmittag des 19. Feber kam es in Sölden (Bezirk Imst, Tirol) zu einem Fahrzeugabsturz nach einem Unfall mit einem Räumfahrzeug. Wie die Polizei berichtet, war ein 52-jähriger Deutscher aus München mit seinem Fahrzeug auf der Hochsöldenstraße talwärts unterwegs. Auf dem Beifahrersitz saß seine 17-jährige Tochter. Zur selben Zeit fuhr ein 43-jähriger Österreicher mit dem Räumfahrzeug der Gemeinde Sölden die Hochsöldenstraße bergwärts. Die Straßenverhältnisse waren nicht optimal: „Die Gemeindestraße war zum Unfallzeitpunkt schneebedeckt“, wie die Polizei schildert.

Kollision mit Schneepflug führte zu Absturz

Und dann nahm das Unglück seinen Lauf: Der Österreicher fuhr an der linken Straßenseite bergauf. In einer Linkskurve kam ihm dann der Deutsche entgegen. Der Einheimische versuchte, sein Fahrzeug noch weiter zum linken Fahrbahnrand zu lenken, um eine Kollision zu verhindern – doch vergeblich. „Der Deutsche kam im Zuge seines Bremsversuches mit seinem Fahrzeug leicht ins Schleudern und stieß seitlich mit der Beifahrerseite gegen den Schneepflug“, informiert die Polizei. Wegen der Schrägstellung des Schneepfluges wurde das Fahrzeug des Münchners zur anderen Straßenseite abgelenkt. Und dann passierte es: Er konnte sein Fahrzeug nicht mehr zum Stehen bringen und stürzte etwa 30 Meter über steiles Gelände ab.

Taxifahrgast bewies Zivilcourage

Ein nachkommendes Taxi blieb sofort stehen und der Fahrgast des Taxis stieg zum Unfallfahrzeug ab. Der Fahrgast befreite die Tochter aus dem Fahrzeug und begleitete sie hoch zur Straße. Der Vater wurde jedoch nach Angaben der Polizei im stark deformierten Fahrzeug eingeschlossen und konnte erst von zwei Pistenrettern der Bergbahnen Sölden befreit werden. „In weiterer Folge wurde er durch die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Sölden und der Bergrettung Sölden im Beisein eines Notarztes gerettet“, so die Polizei. Der Mann wurde bei dem Unfall schwer verletzt und nach notärztlicher Erstversorgung wurde er in die Klinik Innsbruck eingeliefert. Die Tochter erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen und wurde ins BKH Zams eingeliefert. Der Österreicher blieb unverletzt.

Keine Schneeketten

Am Fahrzeug des Deutschen waren zum Unfallzeitpunkt keine Schneeketten montiert. Wie die Polizei berichtet, wurde jedoch am Beginn der Gemeindestraße durch Verkehrszeichen auf die Schneekettenpflicht bei Schneefahrbahn einerseits und auf eine Linksräumung durch Räumfahrzeuge andererseits hingewiesen. Wie die Polizei abschließend informiert, gestaltete sich die Bergung des Unfallfahrzeugs äußerst schwierig. Am Fahrzeug des Deutschen entstand Totalschaden.