Schneechaos in Niederösterreich: Totalsperre der A21, 130 Einsätze

Heftige Schneefälle legen Teile Niederösterreichs lahm: Die A21 musste in der Nacht komplett gesperrt werden, auf der A1 kam es zu mehreren Unfällen. Rettung, Feuerwehr und Polizei stehen seit Stunden im Dauereinsatz.

Nicht nur der Flughafen Wien ist aktuell nach den starken Schneefällen von Sperren betroffen, auch die Autobahnen mussten teilweise dicht gemacht werden. Die A21 wurde in der Nacht auf gesamter Strecke in beiden Richtungen gesperrt. Ausweichen war nur großräumig möglich. Auf der Westautobahn (A1) in Niederösterreich kam es zu mehreren Unfällen und abschnittsweisen Sperren. Im Bahnverkehr gebe es vorerst in Niederösterreich keine größeren Verzögerungen, sagte ÖBB-Sprecher Christopher Seif.

Rettung und Feuerwehr „im Dauereinsatz“

Rettungsdienst sowie Feuerwehr und Polizei seien seit Donnerstagabend „im Dauereinsatz“, berichtete Philipp Gutlederer von Notruf NÖ. Es komme immer wieder zu Verkehrsunfällen im Schneetreiben. Die meisten davon ereigneten sich auf der Autobahn, auch Sattelzüge waren hier involviert. Bis Freitagfrüh wurden seinen Angaben zufolge 30 Verkehrsunfälle verzeichnet, die einen Rettungseinsatz erforderlich machten. Bisher habe es großteils nur Leichtverletzte und Blechschäden gegeben, zwei Personen erlitten laut Gutlederer schwere Blessuren. „Seit den frühen Morgenstunden erreichen uns aber wieder laufend Notrufmeldungen von Verkehrsunfällen im Frühverkehr. Wir rechnen erst gegen Mittag mit einer Entspannung der Situation“, sagte Gutlederer.

130 Einsätze in zwölf Stunden

In den vergangenen zwölf Stunden mussten die Helferinnen und Helfer rund 130 Mal ausrücken – das sei deutlich öfter als beim letzten vergleichbaren Wintereinbruch, sagte Feuerwehrsprecher Klaus Stebal zum ORF NÖ. In Wiener Neudorf (Bezirk Mödling) mussten etwa mehrere Bäume, die der Schneelast nicht standgehalten haben, mittels Motorkettensäge entfernt werden, berichtete die Feuerwehr in einer Aussendung. Wie es mit dem Wetter am Freitag weitergeht, erfährst du hier: Schnee in Österreich: Wo und wie lange es am Freitag noch schneit. (APA/Red., 20.2.2026)