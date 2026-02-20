Zwei Frauen am Zebrastreifen von Auto erfasst: Meterweit mitgeschleift

Gestern, Donnerstag, kam es zu einem schweren Unfall im Bezirk Bregenz. Gleich zwei Frauen wurden von einem Auto auf dem Zebrastreifen erfasst.

Gestern Abend, am 19. Februar 2026, kurz vor 19 Uhr, überquerten zwei Frauen im Alter von 30 und 35 Jahren einen Schutzweg im Ortsgebiet von Hittisau im Bezirk Bregenz. Eine Autofahrerin, die in Richtung Sibratsgfäll unterwegs war, hielt vor dem Schutzweg an. Zur selben Zeit fuhr ein 18-jähriger Pkw-Lenker aus der Gegenrichtung und erfasste die beiden Frauen auf dem Schutzweg.

Mehrere Meter mit geschleift

Die 30-Jährige wurde mehrere Meter auf der Motorhaube des Autos mitgeschleift und anschließend auf die Fahrbahn geschleudert. Sie erlitt dabei schwere Verletzungen an den Beinen. Die 35-Jährige wurde gegen ein weiteres Fahrzeug geschleudert, das ebenfalls vor dem Schutzweg angehalten hatte, und ebenfalls schwer verletzt. Beide Verletzten wurden nach der Erstversorgung durch einen Notarzt in umliegende Krankenhäuser gebracht.