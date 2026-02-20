Zug-Ausfälle: Österreichweite Störungen durch Wintereinbruch

Der intensive Schneefall in der Steiermark fordert seinen Tribut. So sind 30.000 Haushalte ohne Strom, ein AT-Alert wurde ausgegeben und das Rote Kreuz schränkt Krankentransporte ein. Auch die ÖBB meldet Störungen.

Wer heute mit dem Zug unterwegs ist, muss mit Störungen und Zeitverlusten rechnen.

In fast der ganzen Steiermark herrscht ein ziemliches Chaos aufgrund des kräftigen Schneetreibens. Ein AT-Alert wurde bereits an die steirischen Handys gesendet. Die ÖBB informiert auch über Streckenstörungen.

Zug-Ausfälle in der Steiermark

Derzeit ist zwischen Wildon und Leibnitz kein Zugverkehr möglich. Grund dafür sind die derzeitigen Schneefälle. Ein Schienenersatzverkehr ist zwischen Wildon und Spielfeld-Straß eingerichtet. Auch zwischen Laßnitzthal und Laßnitzhöhe kann derzeit kein Zug fahren.

Öffis in Graz: Innerhalb der Stadt Graz ist die Lage angespannt, aber der Winterdienst ist seit 2 Uhr morgens im Dauereinsatz. Ferienfahrplan: Beachte, dass die Graz Linien aktuell noch bis zum 22. Februar im Ferienfahrplan verkehren.

Linie 1: Hier gibt es ohnehin den langfristigen Schienenersatzverkehr zwischen Hilmteich und Mariatrost (wegen Speicherkanalbau).

Verzögerungen: Durch den Schnee auf den Straßen kommen vor allem die Busse nur langsam voran. Reiche mehr Zeit für deine Wege ein.

Stromausfall: Da ein steiermarkweiter Stromausfall gemeldet wurde, kann es bei den Straßenbahnen jederzeit zu kurzfristigen Stillständen kommen, falls die Versorgung in bestimmten Sektoren unterbrochen wird.

Weitere ÖBB-Störungen:

Derzeit ist auf der Ostbahn zwischen Gramatneusiedl und Götzendorf nur ein eingeschränkter Zugverkehr möglich. Grund dafür sind die derzeitigen Schneefälle. Es kommt zu Verspätungen und einzelnen Zugausfällen. Generell kann es österreichweit zu Störungen kommen. Plant heute, 20. Februar, mehr Zeit ein, wenn ihr mit dem Zug verreist. Die ÖBB informiert, dass die Verspätungen & Co voraussichtlich bis heute Abend gegen 18 Uhr andauern werden.

Schnee-Chaos in Wien

Laut den Wiener Linien kommt es bei sämtlichen Straßenbahnlinien zu Verspätungen. Betroffen sind unter anderem die Linien 1, 2, 5, 6, 9, 18, 30, 37, 40, 43, 44, 46, 49, 60 und 62 – sowie zahlreiche weitere. Als Ursache nennen die Wiener Linien die anhaltenden winterlichen Bedingungen. Fahrgäste werden dringend gebeten, mehr Zeit für ihre Wege einzuplanen. Noch stärker trifft es den Busverkehr. Sämtliche Autobuslinien – von 1A bis 5A, 8A bis 17A sowie 20A bis 30A – sind von Verspätungen betroffen. Der Schnee auf den Fahrbahnen sorgt für rutschige Straßen und stockenden Verkehr. Besonders im Frühverkehr kommen viele Busse nur langsam voran.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.02.2026 um 09:09 Uhr aktualisiert