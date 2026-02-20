Bergrettung am Dürrenstein: Familie in Bergnot

Drama am Dürrenstein in Niederösterreich: Ein Vater und drei junge Erwachsene gerieten bei einer Langlauftour in Panik. 18 Einsatzkräfte standen bis in die Nacht im Einsatz.

Ein 50-jähriger Vater startete am 19. Februar gegen 6 Uhr früh mit seinen beiden Töchtern (17 und 21 Jahre) sowie dem 22-jährigen Freund der Älteren eine Langlauftour auf den Dürrenstein in Niederösterreich. Die Route führte über den Höllgraben zur Ybbstalerhütte und weiter Richtung Gipfel. Rund 100 Höhenmeter unterhalb des Gipfels kam es jedoch zu einer kritischen Situation: Wegen steiler Abbrüche gerieten die beiden jungen Frauen in Panik. Gegen 18.45 Uhr setzte der Vater schließlich den Notruf ab.

©LPD NÖ Wegen steiler Abbrüche gerieten die beiden jungen Frauen in Panik.

Schwierige Bedingungen im Gebirge

Die Rettung gestaltete sich äußerst schwierig. Starker Schneefall und bis zu einem Meter Neuschnee erschwerten den Einsatz massiv. 16 Mitglieder der Bergrettung sowie zwei Beamte der Alpinen Einsatzgruppe der Polizei kämpften sich durch die winterlichen Bedingungen. Erst gegen 22.50 Uhr erreichten sie die vier tschechischen Staatsbürger.

Die Rettung gestaltete sich äußerst schwierig.

Nächtlicher Abstieg bis 2.30 Uhr

Der Abstieg erfolgte über die Legsteinhütte und die Ybbstalerhütte zurück ins Tal. Eine Person musste zeitweise getragen werden. Erst um 2.30 Uhr morgens erreichte die Gruppe wieder ihren Ausgangspunkt. Verletzt wurde niemand, alle Beteiligten kamen mit dem Schrecken davon.

Einsatzkosten werden geprüft

Laut ersten Informationen dürfte es bei der Tourenplanung, Ausrüstung und beim Zeitmanagement erhebliche Mängel gegeben haben. Ob den Beteiligten die Kosten für den aufwendigen Einsatz in Rechnung gestellt werden, wird derzeit geprüft. Der Vorfall zeigt einmal mehr: Gute Vorbereitung ist im alpinen Gelände überlebenswichtig – besonders bei winterlichen Bedingungen.